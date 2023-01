Epic fail: vanno dal benzinaio con la Tesla per fare il pieno

Ne abbiamo viste tante, ma questa ci mancava: due ragazze sono andate da un benzinaio cercando di fare il pieno ad una Tesla. Un video che lascia davvero a bocca aperta, perchè si tratta di un epic fail epico.

Eppure, da un certo punto di vista siamo vicini alle ragazze. Non sappiamo chi gli abbia dato l’auto, non sappiamo perchè la stanno guidando, e tutto sommato hanno il “diritto” di non sapere come funziona un’auto elettrica se nessuno mai glielo ha mai spiegato.

A questo punto, a proposito di spiegazioni, ci prova l’automobilista che ha filmato nel video le due ragazze a dir loro che quella è una Tesla, e che va ricaricata ad una colonnina. Le due, incredule, non capiscono e chiedono se devono usare la benzina ad alto numero di ottani oppure il diesel, e proseguono nel loro tentativo di rifornimento.

La scenetta è simpatica, anche se tutto scorre in maniera troppo semplice. E qui il dubbio: sarà tutta una messa in scena oppure sono cose che possono capitare? Provate a darci il vostro parere nei commenti!

