Il video delle due ragazze tentano di fare il pieno ad una Tesla dal benzinaio

Il video delle due ragazze al benzinaio con la Tesla ha fatto il giro del web in poche ore, lasciando a bocca aperta tutti gli utenti che hanno visto quello che è senza dubbio un “epic fail epico”.

Ma vediamo la situazione da un altro punto di vista: le due ragazze potrebbero aver preso in prestito la Tesla da qualcuno che non ha mai avuto il tempo di spiegargli come funziona. E sebbene siamo tutti d’accordo sul fatto che avrebbero dovuto fare una ricerca veloce su Google, proviamo a metterci nei loro panni. Quanti di noi sanno realmente come funziona una Tesla? Sì, sappiamo che è un’auto elettrica, ma cosa significa esattamente?

Tornando al video, l’automobilista che ha ripreso la scena ha cercato gentilmente di spiegare alle ragazze che la Tesla deve essere ricaricata ad una colonnina di ricarica elettrica, ma le ragazze sembravano ancora un po’ perplesse. C’è da dire che la confusione è comprensibile: quando siamo abituati alle auto a benzina o diesel, è comprensibile non sapere come funziona un’auto elettrica.

E così, mentre le ragazze chiedevano se dovevano usare la benzina ad alto numero di ottani oppure il diesel, la scena diventava sempre più comica. Ma diamo loro un po’ di credito per averci provato! Ricordiamo allora che le Tesla possono essere ricaricate nei Tesla Supercharger, le colonnine di ricarica veloce proprietarie di Tesla sparse in tutto il mondo. Sono facilmente riconoscibili grazie al caratteristico logo rosso e bianco a forma di T. Grazie alla rete di oltre 25.000 Supercharger in tutto il mondo, i proprietari di Tesla possono pianificare viaggi a lunga distanza senza alcun problema di ricarica.

Comunque, sinceramente, non possiamo non ridere di questa situazione, ma cerchiamo anche di essere un po’ comprensivi. Se mai vi trovaste a dover gestire una Tesla, ricordate che è necessario ricaricarla ad una colonnina di ricarica. E se avete bisogno di ulteriori informazioni, cercate su Google, o meglio ancora su Quotidiano Motori!

