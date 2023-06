Esame di guida disastroso: va contro un palo della luce e si ribalta!

In questo video catturato dalle telecamere a circuito chiuso di un percorso per esami di guida, ci troviamo in Argentina proprio durante una prova che si conclude in modo catastrofico. Una donna di 63 anni sta affrontando la prova quando accade qualcosa di impensabile.

Mentre la donna procede lungo il percorso, commette una serie di errori sorprendenti. Superando diversi cordoli, sembra lottare per mantenere il controllo dell’auto. Purtroppo, la situazione peggiora in modo drammatico quando, inaspettatamente, accelera in modo errato e si schianta violentemente contro un lampione della luce.

L’impatto è così potente che l’auto si ribalta su un fianco, lasciando la donna intrappolata all’interno. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’incidente, riporterà solo lievi ferite. Una squadra di soccorritori giunge rapidamente sul luogo e la signora verrà prontamente trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Non sappiamo cosa abbia scatenato questa serie di errori. Troppa emozione o proprio incapacità? Oppure un malore improvviso. Anche perchè, un esame di guida così disastroso difficilmente ci è mai capitato di vederlo. Probabilmente di patente per lei non se ne parlerà per un po’.

In ogni caso, che stiate per prendere la patente o che siate già automobilisti stagionati, ricordatevi di rispettare le regole del Codice della Strada per una guida sicura, ovunque.

