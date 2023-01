C’è stato ingorgo pazzesco in mezzo al deserto in Arabia Saudita

Se pensavate che il deserto fosse solo un luogo di desolazione, dove stare da soli al riparo dalle insidie del mondo moderno, guardate le immagini di questo ingorgo avvenuto nel deserto in Arabia Saudita.

Come si vede nel video, una striscia di sabbia larga massimo un paio di centinaia di metri è l’unico punto attraversabile per andare da una parte all’altra della zona. A quanto pare c’è stata una inondazione e quindi non è possibile utilizzare le solite piste o i soliti tracciati.

Ecco allora centinaia di fuoristrada costretti a passare dallo stesso punto, senza per altro una chiara segnaletica, visto che comunque si tratta di deserto. Non c’è una vera e propria corsia di marcia, e come possiamo vedere c’è chi va in un senso e chi va nell’altro, mescolando le corsie in un turbinio di confusione.

Alcune fonti dicono che si tratta di immagini relative agli spostamenti per il Eid al-Adha, celebrazione che dura quattro giorni, con il pellegrinaggio di circa 2,5 milioni di fedeli in viaggio per La Mecca.

