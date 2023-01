Una Jaguar I-Pace ha preso fuoco mentre ricaricava in Norvegia

E’ una Jaguar I-Pace l’auto elettrica che è andata a fuoco in Norvegia mentre stava ricaricando. Un incendio che pare sia partito all’improvviso, lasciando il povero automobilista con poco da fare se non costatare quanto stava accadendo.

Nel video vediamo che c’è stato un primo tentativo di spegnere l’incendio, anche se non sappiamo in questo momento se si sia trattato del metodo corretto nel caso di fiamme dalle batterie. Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno poi spento le fiamme.

Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma a quanto pare fortunatamente non ci sono stati feriti. C’è infine da dire che non si tratta della prima Jaguar I-Pace che prende fuoco durante una ricarica.

Ricordiamo infatti che qualche mese fa, un’altra I-Pace era andata a fuoco negli Stati Uniti, proprio mentre era in ricarica. In quel caso era stata notato che Jaguar utilizzava batterie LG, come la Bolt EV e la Hyundai Kona EV, entrambe richiamate per il rischio di incendio delle batterie.

