LiveWire S2 Mulholland: cruiser elettrica ad alte prestazioni

La moto elettrica di Harley-Davidson, la LiveWire, ora è un marchio ora indipendente. Così dopo la LiveWire One e la S2 Del Mar, ora arriva la S2 Mulholland.

Si tratta di una cruiser ad alte prestazioni che si distacca dai tradizionali modelli a combustione interna nella categoria delle cruiser, solitamente caratterizzate dalla celebrazione del serbatoio del gas. La S2 Mulholland sfoggia un design in cui la batteria, i sistemi di controllo e il motore svolgono un ruolo predominante nella struttura della moto, distaccandosi così dalla tradizionale concezione di telaio.

La batteria da 10,5 kWh assicura un’autonomia fino a 194 km in città o 118 km a velocità costante di 88,5 km/h in autostrada, con supporto alla ricarica rapida di livello 2 che permette di raggiungere l’80% di capacità in soli 78 minuti. Il motore da 84 CV (63 kW) garantisce accelerazioni da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi, con una coppia di 263 Nm ed una velocità massima di 160 km/h. Questa moto elettrica offre inoltre quattro modalità di guida e la possibilità di personalizzare l’erogazione della potenza.

La posizione di guida eretta, è enfatizzata da un manubrio posizionato più in alto e indietro, per un comfort ottimale durante la guida. La moto è equipaggiata con componenti di alta qualità, come la forcella rovesciata e il monoammortizzatore posteriore Hitachi, freni Brembo, ABS e controllo della trazione ottimizzati per le curve.

Innovazione e sostenibilità si incontrano nella S2 Mulholland, con l’introduzione di materiali sostenibili come carenature del radiatore e caddie dei cavi realizzati con plastiche oceaniche riciclate, parafanghi in bio-composito di canapa e sedili in silicone riciclabile, liberi da pelle o vinile.

Con un prezzo di lancio di 15.999 dollari negli Stati Uniti, la S2 Mulholland rappresenta un passo avanti nell’evoluzione della mobilità elettrica motociclistica, che arriverà in altri mercati nel corso del 2025.

