Kia presenta la propria strategia PBV al CES 2024, introducendo un veicolo modulare e piani per trasformare il mondo della mobilità.

Al CES di Las Vegas, Kia ha svelato la sua innovativa strategia denominata Platform Beyond Vehicle (PBV). Il focus iniziale di Kia sui PBV si concentrerà sull’introduzione di un veicolo modulare, il cui prototipo, il Concept PV5, è stato già presentato.

La strategia di Kia per il futuro si basa su un piano evolutivo in cui i PBV giocheranno un ruolo chiave, trasformando il mondo della mobilità e supportando contemporaneamente le ambizioni del Hyundai Motor Group in ambiti quali la robotica, la Advanced Air Mobility (AAM) e la guida autonoma.

I PBV di Kia rappresentano un passo avanti nel campo della mobilità, offrendo veicoli elettrici su misura con soluzioni software all’avanguardia. Questi sono basati sulla strategia software-to-everything, o SDx, di Hyundai Motor Group. La Platform Beyond Vehicle di Kia si prefigge di aprire nuove frontiere commerciali e modi di vivere, ridefinendo lo spazio grazie a interni innovativi e personalizzabili, pensati per massimizzare libertà e flessibilità.

La visione del futuro della mobilità

Kia si impegna a offrire una vasta gamma di PBV personalizzati, pensati per soddisfare le varie esigenze dei consumatori. L’approccio di Kia ai PBV si concentra sul cliente, sviluppando sistemi specifici che integrano veicoli, software e tecnologie future per creare valore aggiunto.

La roadmap PBV di Kia, suddivisa in tre fasi, sottolinea l’importanza dei PBV come strumenti per realizzare la visione SDx del Gruppo, offrendo soluzioni personalizzate basate sulle preferenze dei clienti.

La prima fase prevede il lancio di PV5, un veicolo elettrico versatile, progettato per settori chiave come il trasporto passeggeri e le consegne. La sua flessibilità è aumentata grazie alla connettività dati migliorata, che consente la gestione efficiente di flotte multiple attraverso software avanzati.

La seconda fase coinvolgerà l’evoluzione dei PBV in piattaforme di mobilità basate sull’intelligenza artificiale, utilizzando i dati per interagire con gli utenti e mantenere i veicoli aggiornati. Un sistema integrato PBV offrirà un’esperienza personalizzata su tutti i dispositivi e software.

Nella terza fase, i PBV di Kia diventeranno soluzioni di mobilità personalizzabili, integrandosi nell’ecosistema di mobilità del futuro. In questa fase, i PBV trasformeranno ogni desiderio in realtà, con veicoli autonomi gestiti come parte di un sistema operativo di smart city unificato.

Progettati per semplificare la vita degli utenti

La tecnologia “Easy Swap” di Kia consente di adattare i veicoli alle diverse esigenze di mobilità, utilizzando un unico telaio. Diverse configurazioni, come taxi, furgoni per consegne e veicoli per il tempo libero, sono possibili grazie a moduli intercambiabili che si agganciano al veicolo base.

Il design dei PBV di Kia è ispirato a veicoli robusti e intelligenti, garantendo semplicità e intuitività nell’utilizzo e nell’interazione.

L’ispirazione diventa realtà

Kia si impegna a creare un ecosistema che incoraggi l’interazione tra i PBV. Con una modularità estesa, i PBV di Kia offrono versatilità e possibilità illimitate per soddisfare tutte le esigenze, sia aziendali sia private.

In linea con la Fase Uno, diverse versioni di PV5 saranno disponibili, tra cui Basic, Van, Van con tetto alto e Chassis Cab. Kia pianifica di introdurre anche un modello Robotaxi in collaborazione con Motional. Durante la Fase Due, l’ecosistema PBV sarà ampliato con l’introduzione di modelli aggiuntivi, come “PV7” e “PV1“, che utilizzeranno sistemi avanzati per migliorare l’interazione e la connettività tra i veicoli. Per massimizzare le opportunità offerte dai PBV, Kia svilupperà un business system specifico, che coprirà ogni aspetto del processo, dalla gamma di prodotti all’integrazione di soluzioni software e alle partnership globali.

Le soluzioni di In-Vehicle Infotainment (IVI), Fleet Management Systems (FMS) e ricarica di Kia saranno basate sui dati del veicolo e tecnologie di intelligenza artificiale, offrendo soluzioni ancor più specifiche per il cliente.

Kia ha stabilito partnership con aziende come Uber, Coupang, CJ Logistics, Kakao Mobility e Dubai Taxi Corporation per migliorare ulteriormente il proprio PBV business System.

