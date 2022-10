Rapinatori bloccano autostrada in Cile lanciando soldi in aria

In Cile per un momento sono quasi piovuti soldi dal cielo su un tratto di autostrada, bloccando il traffico. Gli automobilisti si sono infatti fermati per raccogliere le banconote insieme alla polizia, disseminate per qualche centinaio di metri sull’asfalto come si vede nel video.

Cosa è successo esattamente?

Alcuni rapinatori hanno saccheggiato una sala da gioco nella cittadina di Pudahuel rubando tutto il denaro dopo aver minacciato un dipendente con un’arma da fuoco ed essere fuggiti dalla scena. Non appena la polizia ha ricevuto le prime chiamate riguardanti la rapida, ha iniziato a dare la caccia ai ladri.

I poliziotti hanno quindi seguito la Chevrolet dei rapinatori fino ad arrivare su un’autostrada della costa settentrionale. A questo punto i rapinatori hanno dato vita a una scena da film hollywoodiano, lanciando una borsa aperta con il denaro rubato. Le banconote hanno iniziato a volare nell’aria per poi posarsi sull’asfalto, come se se stessero piovendo soldi dal cielo.

A quel punto alcuni automobilisti si sono fermati a raccogliere i soldi, bloccando il traffico. Il trucco dei ladri è riuscito parzialmente, perchè ovviamente anche la polizia all’inseguimento si è fermata a raccogliere il maltolto, prima per evitare che altri riuscissero a prendere tutte le banconote.

La rapina non è finita bene per i ladri: alla fine sono state comunque arrestate sei persone, ed il denaro è stato recuperato.

