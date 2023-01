Questo camionista pensa di essere un rallysta e finisce male, ovviamente.

Un incidente assolutamente evitabile quello accaduto ad un camion che si credeva un’auto da rally, o meglio ad un camionista che pensava di essere un pilota esperto su un semi articolato.

Le immagini del video sono piuttosto chiare, riprese da un altro camionista che stava procedendo a circa 50 km/h sulla propria corsia. Ad un certo punto il camion viene sorpassato da una Jeep Wrangler che viaggia ad alta velocità, prima che la strada curvi a destra. Anche se molto pericolosa, viste anche le condizioni meteo, la manovra viene portata a termine senza problemi dall’automobilista che prosegue il proprio viaggio.

Ma è proprio mentre vediamo la Jeep sparire quasi dalla visuale che appare un altro camion, impegnato nello stesso sorpasso. Purtroppo però non c’è spazio per la manovra perchè la curva a destra è troppo vicina, il camionista prova a chiudere sterzando, ma l’unico risultato è che la cabina si mette di traverso per poi uscire fuori strada.

Grazie alla distanza di sicurezza tenuta dal primo camionista, non c’è stato alcun contatto tra i due mezzi, e come possiamo vedere il camionista pseudo rallysta non ha subito gravi danni. Danni che invece sono stati registrati dal semi articolato finito nella neve.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.