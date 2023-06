Buttano i rifiuti dall’auto ma la reazione della signora è da applausi

Un video quasi assurdo quello registrato dall’interno di un’auto i cui occupanti avevano buttato rifiuti per strada. Assurdo, perchè pubblicando sui social quanto accaduto, non si sono minimamente preoccupati per quanto avevano fatto, quanto piuttosto per la reazione della signora che vediamo nel video, e che aveva tutte le ragioni del caso.

La signora apre la portiera rimprovera la ragazza per aver gettato rifiuti. Poi le restituisce il sacchetto del fast food che era appena volato fuori dall’auto. La ragazza però cerca di ribaltare la situazione, cercando di far passare per “cattiva” la signora per quella che aveva torto. Una mossa in assoluta malafede, puntando l’indice sull’audacia di ciò che la signora aveva fatto, ovvero aprire la portiera, fingendo di non aver gettato rifiuti.

Un video sicuramente patetico. La ragazza non si scusa o ammette di aver sbagliato. No, al contrario crede che sia la signora ad essere la maleducata. Ed è anche esilarante vedere come cerca di rendere la questione della portiera un problema enorme, per lei peggiore di quello che aveva fatto, gettando la spazzatura da finestrino.

Non contenta, ha postato il tutto cercando la solidarietà di tutti. Ovviamente il video le si è ritorto contro, con il profilo tempestato di insulti e applausi per l’azione immediata della signora. Ci vorrebbero molte più persone attente al rispetto delle regole della civile convivenza.

