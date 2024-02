A San Francisco c’è un piromane che incendia le Tesla

Arsonist sets 2 @Tesla Model Y’s, 1 blk apart, on fire in SF SOMA early Saturday morning. Exclusive video of man lighting papers he put on top of tire. Sped up vid shows flames destroy SUV. Owner asks why target Tesla. @KPIXtv story w/ vid & interview:https://t.co/6RkSOduUBo pic.twitter.com/4ZLOJVdnZd — Da Lin (@DaKPIX) February 26, 2024

Le autorità di San Francisco stanno effettuando le indagini su un piromane che ha incendiato due Tesla Model Y, parcheggiate a poca distanza tra loro. Le riprese di uno degli episodi mostrano un individuo non identificato mentre appicca il fuoco a ciò che sembra essere della carta, posizionandola poi sopra uno dei pneumatici dell’auto elettrica, causandone l’incendio.

Sebbene non siano ancora emerse riprese dell’incendio che ha bruciato la seconda Tesla, la polizia sta cercando video di sorveglianza dagli edifici vicini perché ritiene possa essere stata vittima dello stesso piromane.

Finora, non è emerso alcun movente per cui uno o due piromani abbiano preso di mira specificamente le Tesla Model Y. C’è però da dire che questi due episodi seguono un altro incendio che tempo fa ha coinvolto un veicolo di test autonomo della Waymo, incendio appiccato da un gruppo di persone.

A questo punto è possibile che a San Francisco le Tesla possano essere considerate come un obiettivo da parte di una o più persone. Le indagini sono in corso per fare luce su questi inquietanti episodi e per garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro beni, anche perché nell’incendio sono state coinvolte altre vetture, ed è un miracolo che non siano andate a fuoco le abitazioni vicine all’incendio.

Fonte: CBS

