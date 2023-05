Litigano per il divorzio: si aggrappa al cofano in autostrada sotto la pioggia torrenziale

Un impressionante video mostra un uomo aggrappato al cofano di un’auto rischiando la vita, con l’auto che percorre circa 20 km sotto la pioggia torrenziale.

E’ successo in Cina, dove l’uomo e la sua ex moglie stavano dirigendosi al il distretto di polizia per risolvere una disputa finanziaria in seguito al loro divorzio, avvenuto pochi giorni prima. A quanto pare, la donna è scesa dalla macchina prima di arrivare alla stazione di polizia e ha chiamato un suo amico, per farsi venire a prendere. L’ex marito ha cercato di impedirle di andarsene e si è buttato sul cofano dell’auto dei due.

La cosa non ha impedito alla coppia di partire, arrivando fino in autostrada. Il passeggero di un’altra auto ha ripreso le immagini che mostrano l’uomo aggrappato al parabrezza dell’auto bianca mentre il guidatore cerca di liberarsene e guida veloce in condizioni di traffico intenso.

Nel video si sente la donna dire di sbarazzarsi dell’ex marito, dicendo all’amico di accelerare. Fortunatamente non si sono verificati incidenti, che avrebbero potuto coinvolgere gli altri mezzi che stavano percorrendo l’autostrada.

Le cronache locali riportano che la polizia è riuscita a fermare l’auto con l’uomo ancora aggrappato al cofano. In ogni caso, sono stati arrestati tutti e tre i protagonisti dell’incredibile vicenda, ora sotto inchiesta da parte delle autorità.

