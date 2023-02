Il Tesla Cybertruck esiste: ecco il video che lo conferma

Ebbene si, ci siamo chiesti tante volte se il Tesla Cybetruck sia un’auto reale o meno, e finalmente un video riesce ad immortalo in un luogo pubblico, o quasi. Battute a parte, l’uscita del pick-up elettrico più atteso di sempre ha davvero una genesi travagliata.

Il Tesla Cybertruck era stato presentato da Tesla nell’ormai lontano novembre 2019. Un mezzo innovativo per il suo design futuristico ed unico, caratterizzato da linee spigolose e un aspetto che ricorda più quello di un veicolo blindato che di un tradizionale pick-up.

Se da una parte può rappresentare una svolta nella tecnologia dell’auto elettrica, con una serie di caratteristiche uniche e innovative che lo differenziano dalla concorrenza, dall’altra non possiamo far finta di nulla sui ritardi nell’entrata in produzione. Proprio il mese scorso Elon Musk, in una call con gli investitori, aveva annunciato che la produzione del pick up elettrico era slittata di nuovo, questa volta nel 2024.

Eppur qualcosa si muove, e come possiamo vedere in questo video, il pick up di Tesla finalmente è uscito alla luce del sole. Il video che circola in rete in queste ore è stato ripreso davanti alla sede di Tesla Engineering a Palo Alto in California.

Nei pochi secondi del video possiamo osservare il Cybertruck impegnato in uno pseudo fuoristrada, che non è nient’altro che superare l’aiuola davanti alla sede. Oltretutto, gli addetti hanno dovuto usare una piccola rampa in legno per fargli superare il cordolo di cemento, cosa che non depone alle capacità fuoristradistiche del pick-up.

Ovviamente è ancora presto per esprimere giudizi finali, quello che conta è che prima o poi entrerà in produzione, finalmente.

