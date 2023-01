Tesla Model Y nuova di zecca, si smonta il volante in autostrada

Compra una Tesla Model Y e neanche dopo una settimana gli si stacca il volante mentre guida in autostrada. Non è durata molto la luna di miele tra questo automobilista e la sua Tesla nuova, visto il rischio corso insieme a tutta la famiglia.

Come documentato su Twitter, il volante si sarebbe staccato mentre il veicolo era in movimento. Fortunatamente, l’automobilista è riuscito a spostarsi con la Model Y sul ciglio della strada senza causare ulteriori incidenti, dove il veicolo è stato successivamente rimosso. Le immagini pubblicate mostrano il cablaggio del volante esposto e il volante apparentemente staccato dal suo punto di montaggio, appeso solo ai fili.

Le schermate di una conversazione tra il proprietario e il servizio di assistenza Tesla mostrano poi che lo sfortunato cliente ha richiesto un rimborso completo e la restituzione del veicolo in quanto non si sente più sicuro nel guidarlo, e ci mancherebbe altro.

Sembra però che il servizio di assistenza Tesla abbia ignorato la richiesta e ulteriori screenshot mostrano un appuntamento programmato per le riparazioni e un addebito dovuto dal proprietario, che ora protesta con ulteriori post sul proprio account Twitter. Tesla ha poi cancellato l’addebito, ma non si è assunta la responsabilità diretta dell’incidente.

@elonmusk Am I responsible for manufacturing defect? It’s not even week and getting bill for faulty steering wheel. Isn’t it company’s responsibility to fix it? I would greatly appreciate refund and keep the car as we lost trust and family is not feeling safe driving it back. pic.twitter.com/7ZsO4ZiXNu

— Prerak (@preneh24) January 30, 2023