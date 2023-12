Usa la testa come antenna per il telecomando dell’auto: il trucco più sorprendente di sempre

Hai mai perso la macchina in un parcheggio affollato? Non ti ricordi sei hai inserito l’antifurto? Ecco un trucchetto scientifico per risolvere il problemino della chiave fuori dal raggio d’azione, grazie a niente di meno che il Boston Museum of Science.

Il trucco che viene spiegato nel video è una curiosità piuttosto affascinante nel mondo della fisica applicata alla vita quotidiana. Fondamentalmente, si tratta di utilizzare il proprio corpo, e in particolare la testa, come un’estensione dell’antenna del telecomando dell’auto per aumentarne la portata.

I telecomandi delle auto operano mediante segnali radio a corto raggio. Questi segnali hanno una portata limitata, generalmente tra i 5 e i 20 metri. Quando il telecomando è troppo lontano dal veicolo per essere rilevato, normalmente il segnale si esaurisce senza effetto.

Come funziona il trucco?

Il “trucco” sfrutta un principio fisico interessante. La testa umana, come gran parte del corpo, è composta prevalentemente di acqua. Quando si posiziona il telecomando contro la testa, le onde elettromagnetiche emesse dal telecomando interagiscono con le molecole d’acqua.

Queste interazioni modificano e amplificano il segnale originale, estendendo la sua portata. In pratica, la testa agisce come un conduttore o un amplificatore per il segnale del telecomando.

Avete paura delle onde radio? C’è l’alternativa

Nel video, viene dimostrato come a una certa distanza il telecomando non riesca più a comunicare con l’auto. Tuttavia, appoggiandolo sulla testa, il segnale viene amplificato e il veicolo risponde. Per coloro che sono scettici o preoccupati per l’esposizione alle onde radio, un esperimento simile può essere effettuato utilizzando una bottiglia d’acqua piena, sfruttando il liquido contenuto come amplificatore di segnale.

Mentre il metodo può sembrare un po’ insolito, è un esempio di come la comprensione di semplici principi fisici possa essere applicata in modi pratici e a volte sorprendenti. Non presenta rischi per la salute, dato che le onde radio utilizzate dai telecomandi delle auto sono di intensità molto bassa e sono considerate sicure. Va detto che, ovviamente, l’efficacia di questo metodo può variare a seconda di diversi fattori, come il modello specifico del telecomando e le condizioni ambientali. Se lo provate, fateci sapere com’è andata!

