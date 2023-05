Chery Tiggo 3x restyling sarà la base di una nuova DR?

Come sappiamo, le DR hanno una solida base cinese tramite gli accordi con Chery. DR 7 deriva da Chery Tiggo 8 Plus, DR 6 da Chery Tiggo 7, DR 4 da Chery Tiggo 5x, mentre DR 1 da Chery Ant. In Cina è disponibile il restyling della Chery Tiggo 3x, sarà un’auto che vedremo presto riproposta come DR?

Andiamo a vedere come stanno le cose, partendo dai prezzi. Come riportato da China2Move, i prezzi del suo SUV compatto Tiggo 3x è disponibile in tre diverse varianti, con prezzi che vanno da 59.900 a 74.900 yuan (da circa 7.800 a 9.700 euro). Il restyling di questo modello di auto cinese si caratterizza per un aggiornamento del design che lo rende ancora più riconoscibile rispetto alla versione precedente.

Il design esterno della Tiggo 3x è stato completamente rivisitato. I fari diurni Inspiration Wing si integrano con la griglia stile famiglia Galaxy, conferendo all’auto un aspetto distintivo. Gli elementi cromati e la forma dei fari a tre livelli contribuiscono a conferire un tocco di raffinatezza al veicolo. Le linee fluide insieme alle curve sopra i passaruota, creano un piacevole gioco di luce e ombra sulla superficie. La Tiggo 3x presenta dimensioni generose, con una lunghezza di 4200 mm, una larghezza di 1760 mm e un’altezza di 1570 mm, e un passo di 2555 mm.

Nella parte posteriore, il veicolo presenta un design moderno con gruppi di luci a forma verticale. Al centro del gruppo luci si trova l’emblema del marchio Chery, mentre gli elementi decorativi simili a scarichi e lo spoiler di grandi dimensioni conferiscono un tocco di eleganza e dinamicità. È interessante notare che tutte le versioni della Tiggo 3x sono equipaggiate con cerchi da 16 pollici.

Anche l’attenzione al design interno è evidente. L’abitacolo presenta un elegante schema bicolore e dettagli rifiniti con cuciture a vista che donano un tocco di sportività. Il volante multifunzione a tre razze si affianca a un ampio schermo LCD posizionato al centro della plancia. La versione di punta sarà dotata di un display centrale da 10,25 pollici, mentre le versioni di fascia media e base avranno uno schermo da 9 pollici. Inoltre, la versione di punta offrirà 4 altoparlanti, sistema di parcheggio automatico, sedili anteriori riscaldabili e ESP, tra le varie opzioni disponibili.

Sotto il cofano, la Tiggo 3x sarà equipaggiata con un motore aspirato da 1,5 litri in grado di erogare una potenza massima di 85 kW. È possibile scegliere tra un cambio manuale a 5 velocità o un cambio CVT.

La Chery Tiggo 3x è pronta a conquistare il mercato cinese e, forse, anche quello italiano.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.