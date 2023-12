Viaggia tranquillo in autostrada e viene centrato da un aereo in atterraggio di emergeza.

Un piccolo aereo da turismo è precipitato su un’autostrada trafficata in Minnesota, colpendo un’automobile e causando ferite sia al pilota dell’aereo sia all’automobilista. Secondo quanto riferito dalla tv americana CBS, l’incidente è avvenuto a circa 10 chilometri dalla città di Minneapolis.

Il Piper Cherokee, diretto verso l’aeroporto di Crystal, ha perso potenza e il pilota ha deciso di effettuare un atterraggio di emergenza circa 4 chilometri a nord-ovest della pista. Durante la discesa, l’aereo ha colpito una serie di linee elettriche, causando un black out che ha coinvolto un migliaio di abitazioni per circa un’ora. Infine, ha impattato contro una Kia Soul che transitava sull’autostrada. Fortunatamente, sia il pilota che l’autista hanno riportato solo ferite lievi.

Il pilota, un uomo di 23 anni, era l’unico occupante dell’aereo ed è stato trattato sul posto per ferite minori. L’autista della Kia, un uomo di 32 anni e unico occupante del veicolo, ha subito ferite non critiche ed è stato trasportato in ospedale con un’ambulanza.

Prima dell’incidente, è stato registrato uno scambio radio tra il pilota e la torre di controllo, con il pilota che comunicava la perdita di potenza e l’impossibilità di raggiungere la pista. La torre di controllo ha quindi avvisato gli altri aerei in zona di allontanarsi per gestire l’emergenza. L’incidente sta attualmente venendo indagato dalla Federal Aviation Administration e dal National Transportation Safety Board per determinare le cause esatte e le circostanze dell’incidente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: Sinergon LTD