Un gatto ha terrorizzato i passeggeri di un volo negli USA

Il video di un gatto che ha terrorizzato i passeggeri di un volo United, probabilmente riuscendo ad uscire dalla sua gabbietta.

Cosa c’è di peggio di un gatto spaventato che graffia i passeggeri su un volo interno negli USA? E’ successo su un volo United, con le immagini documentate in un video apparso su Twitter:

Come si vede nella breve clip, il gatto è abbracciato da quella che dovrebbe essere la proprietaria. Alcuni passeggeri applaudono, come se fosse la fine di una situazione già degenerata in precedenza.

Il gatto però riesce a divincolarsi, correndo nuovamente nel corridoio.

Cosa può essere accaduto? Il gatto può essere uscito dalla sua gabbietta, perché magari non chiusa correttamente, oppure che il proprietario abbia deciso di farlo uscire, scatenando la reazione del gatto che è evidentemente spaventato.

Non si conosce come sia finita la vicenda, sappiamo unicamente che United ha risposto al Tweet chiedendo al passeggero alcuni dati per poter procedere alle indagini di rito.

