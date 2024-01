Un uomo in Messico è stato arrestato per aver aperto il portellone di emergenza di un aereo, dopo che il volo era rimasto bloccato per ore sulla pista senza aria condizionata né acqua disponibile per i passeggeri.

Un uomo è stato arrestato in Messico per aver aperto il portellone di emergenza di un aereo e aver camminato sull’ala. L’incidente è accaduto dopo che il volo diretto a Città del Guatemala era rimasto bloccato per ore sulla pista, senza aria condizionata né acqua disponibile per i passeggeri.

L’Aeroporto Internazionale di Città del Messico ha confermato che non ci sono stati danni, ma che il passeggero è stato consegnato alla polizia. Tuttavia, altri passeggeri a bordo hanno espresso sostegno unanime all’uomo attraverso una dichiarazione congiunta.

L’incidente si è verificato circa tre ore dopo l’orario previsto di partenza del volo Aeromexico da Città del Messico. Il ritardo è stato causato da un problema tecnico, secondo un rapporto sull’incidente citato dalla BBC. Dopo l’ “impresa” del passeggero, è stato ovviamente necessario sostituire l’aereo per le verifiche tecniche del caso.

Los pasajeros del vuelo 672 de Aeromexico fueron retenidos durante 4 horas, sin acceso a agua y con poca ventilacion, un pasajero abrió una puerta de emergencia y se paro sobre el ala del avion,La Guardia Nacional lo arrestro. pic.twitter.com/dJAO2wN7ds — CapiSúperGirl (@CapiSuperGirl) January 27, 2024

Non è chiaro se l’uomo sia ancora in stato di fermo e quali siano le accuse, se ci sono, a suo carico. Singolarmente, rispetto ad altri casi accaduti in passato, i passeggeri hanno visto l’incidente sotto una luce diversa. Durante il lungo ritardo, probabilmente preso dall’esasperazione, l’uomo ha aperto il portellone di emergenza per far entrare aria fresca nella cabina.

Una nota scritta a mano dai passeggeri afferma che l’uomo, aprendo il portelllone di emergenza, ha agito per proteggere tutti a bordo, in quanto il ritardo e la mancanza di aria creavano condizioni pericolose per la salute. Almeno 77 passeggeri hanno firmato la dichiarazione.

“Il suo gesto ci ha salvato la vita,” hanno scritto, aggiungendo i loro nomi e firme alla nota diffusa sui social media.

Los pasajeros del vuelo 672 de @Aeromexico NO estamos de acuerdo con la historia que están contando, se abrió la salida de emergencia por la desesperación tras dejarnos encerrados por casi 4 horas sin ventilación y sin agua, INJUSTO lo que pretenden hacer @mx_guardia pic.twitter.com/F6fFgeAstH — Regina (@regina_villazon) January 25, 2024

Alla fine, sono arrivati a destinazione con un ritardo di poco più di quattro ore e 45 minuti. Dal canto loro, le autorità aeroportuali hanno nonfermato che l’uomo è stato preso in custodia in conformità con le “normative internazionali di sicurezza”. Non è chiaro se Aeromexico intenda presentare accuse contro l’uomo.

