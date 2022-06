Aerofly FS 2022 è il milgior simulatore di volo per smartphone

Non ci sono dubbi, al momento Aerofly FS 2022 è il miglior simulatore di volo per dispositivi mobili. Si tratta di un prodotto a pagamento, con un costo attorno ai nove euro, ma li vale tutti senza lamentele. Il perché è racchiuso dall’ottimo lavoro fatto da parte degli sviluppatori che hanno portato realismo e grafica al top per quello che si può spremere dai nostri telefonini e tablet vari.

La novità piacevole per gli europei, consiste nel fatto che sono presenti oltre 700 aereoporti del nostro continente, e ovviamente i principali italiani. In più si può procedere a scaricare, gratuitamente, le immagini ad alta definizione del territorio per tutte le nazioni su cui ci interesserà avere un dettaglio maggiore, da godere durante i nostri voli VFR.

Aerofly ci ha abituato da sempre ad una grande cura dei dettagli per i velivoli che ci propone e anche in questo caso, per ognuno dei ventisei aerei che potremo andare a provare, la qualità della fedeltà dei cockpit, delle livree e dei modelli è altissima e di grande impatto visivo.

Novità assoluta della versione 2022 la presenza di missioni, sfide e anche la possibilità di effettuare voli che sono schedulati da ogni singolo aeroporto, come nella realtà, scegliendo un ventaglio di destinazioni dal nostro aeroporto preferito, oppure l’opportunità di arrivarci dalle località più diverse.

Un bellissimo log registrerà tutti i nostri voli, fornendoci dati dettagliati sulla distanza durata e la mappa del tragitto effettuato. Intuitivo il sistema per la pianificazione dei voli, che in pochi passi ci permetterà di selezionare aeroporto di partenza, i nostri waypoint e il tipo di approccio all’aeroporto di destinazione.

Gli aeroporti non risultano deserti grazie all’introduzione del traffico aereo che, sia per aerei di linea, sia dell’aviazione generale crea dinamismo all’interno degli scenari, aumentando la resa realistica del simulatore. E da sempre è possibile visualizzare il replay delle nostre gesta aeronautiche, magari da registrare e condividere in un secondo momento, godendoci i punti di vista più suggestivi nei momenti salienti del volo appena effettuato.

Ottimo ancora una volta il lavoro svolto dagli sviluppatori della IPACS, lavoro in continua evoluzione per togliere bug, migliorare le prestazioni, ed anche per venire incontro agli appassionati che nel forum dedicato al simulatore possono chiedere qualche peculiare implementazione.

Al momento Aerofly FS 2022 è il più completo simulatore per mobile e sicuramente non può mancare nella collezione di un appassionato di volo. Sul sito ufficiale i link a tutti gli store, compresi Google Play e App Store.

