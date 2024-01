Air New Zealand è compagnia aerea più sicura al mondo del 2024

Air New Zealand è stata proclamata la compagnia aerea più sicura del 2024, riconosciuta per l’eccellente servizio e le innovative misure di sicurezza. Sorpassando i vicini di casa di Qantas di stretta misura, la compagnia si è imposta come leader del settore, spiccatamente attenta alla sicurezza, all’innovazione e all’introduzione di nuovi aeromobili.

La classifica di AirlineRatings.com ci racconta di come i margini di sicurezza tra le prime 25 compagnie aeree siano estremamente ridotti, segnando la qualità e l’attenzione al dettaglio di ogni vettore. Air New Zealand si distingue anche per operare in condizioni meteorologiche difficili, che mettono alla prova le abilità dei piloti in scenari impegnativi come gli aeroporti che subiscono un forte vento come a Wellington e le rotte complesse di Queenstown.

Le 25 migliori linee aeree per la sicurezza

La classifica vede vincente la compagnia aerea neozelandese, vediamo la classifica completa:

Air New Zealand Qantas Virgin Australia Etihad Airways Qatar Airways Emirates All Nippon Airways Finnair Cathay Pacific Airways Alaska Airlines SAS Korean Air Singapore Airlines EVA Air British Airways Turkish Airlines TAP Air Portugal Lufthansa/Swiss Group KLM Japan Airlines Hawaiian Airlines American Airlines Air France Air Canada Group United Airlines.

Le 2o migliori linee aeree low cost per la sicurezza

Un classifica simile vede invece protagoniste le compagnie aeree low cost, con una importante presenza europea.

Jetstar easyJet Ryanair Wizz Norwegian Frontier Vueling Vietjet Southwest Volaris Flydubai AirAsia Group Cebu Pacific Sun Country Spirit Westjet JetBlue Air Arabia Indigo Eurowings

Air New Zealand: innovazione e design

Non solo sicurezza, un altro recente riconoscimento per Air New Zealand è stato l’ottenimento del prestigioso Crystal Cabin Award per il significativo contributo innovativo nel design di cabina del futuro, riconoscendo specificamente lo Skynest. Questo premio internazionale è dedicato all’eccellenza nell’innovazione degli interni degli aeromobili, con il premio al concept della cabina del futuro.

Il programma FACE (Future Aircraft Cabin Experience) ha ulteriormente confermato l’impegno della compagnia verso un’esperienza a bordo rivoluzionaria, vincendo l’Onboard Hospitality Cabin Concept of the Year Award. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno costante di Air New Zealand nel ricercare e implementare soluzioni innovative per migliorare l’esperienza di viaggio dei suoi clienti.

Storia e flotta di Air New Zealand

La storia di Air New Zealand ha inizio nel 1940, con voli tra Auckland e Sydney. Oggi, la compagnia vanta una flotta di 104 aeromobili, che spazia dai moderni Boeing 787-9 Dreamliners agli Airbus A320, fino agli ATR e Q300, tutti caratterizzati da un’età media di 7.3 anni.

Oltre a collegare internamente 20 regioni diverse della Nuova Zelanda, Air New Zealand offre voli diretti verso le principali città in Australia, Asia, Isole del Pacifico e Stati Uniti. Attraverso alleanze strategiche, la compagnia estende ulteriormente la sua rete, garantendo una scelta ampia e conveniente per i viaggiatori internazionali. Un impegno particolare è rivolto alla sostenibilità, con un quadro di sostenibilità che guida l’azienda nella risoluzione di alcune delle sfide più complesse a livello globale.

Il distintivo Mangōpare, simbolo Māori dello squalo martello, adorna la coda degli aeromobili di Air New Zealand, simboleggiando forza, tenacia e resilienza.

