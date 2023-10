Volo Ryanair decolla con il portellone aperto, e torna indietro

Un volo Ryanair è decollato con il portellone aperto, ed è stato costretto a tornare all’aeroporto di partenza. No, questa volta non si tratta del gesto “solito” passeggero folle o ubriaco. Anche perchè, come detto in queste occasioni spiacevoli, a meno che l’aereo non si trovi a un’altitudine particolarmente bassa o che il meccanismo del portellone ceda, l’aereo sarà quasi sempre pressurizzato e il portellone stesso non si aprirà.

Quello che probabilmente non abbiamo mai visto in precedenza, è un volo che decolla con una portellone ancora aperto. A quanto pare, il volo Ryanair 178 da Belfast a Edimburgo ha avuto quello che la compagnia aerea ha descritto come un piccolo problema tecnico ed è tornato indietro verso l’Irlanda del Nord. I passeggeri hanno riferito che un pilota ha “controllato uno dei portelloni” che era “rimasto aperto”.

An image of the door on the Ryanair flight from Belfast International to Edinburgh taken by a passenger on the flight. The door had been left open on take-off. pic.twitter.com/cQIml4TwXY — Robbie (@Warwicktweets) October 18, 2023

Il Boeing 737-800 (numero di registrazione G-RUKF) ha interrotto la sua salita a circa 15.000 piedi prima di atterrare di nuovo circa mezz’ora dopo il decollo. I passeggeri hanno riferito che l’equipaggio ha fatto un annuncio durante il volo che non riuscivano a capire. Dopo l’atterraggio, l’equipaggio ha controllato una delle porte dell’aereo, successivamente sono stati informati che c’era stato un problema con uno dei sensori della porta.

Returned to Belfast due to flight deck getting an indication that a door was open @RadarBoxCom https://t.co/tCOyeAQOv5 — Flight Emergency (@FlightEmergency) October 17, 2023

Secondo la compagnia aerea:

Il volo da Belfast a Edimburgo (17 ottobre) è tornato all’aeroporto internazionale di Belfast poco dopo il decollo a causa di un piccolo problema tecnico con l’aereo. L’aereo ha effettuato un normale atterraggio e, per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri, è stato rapidamente organizzato un aereo alternativo, che è partito per l’aeroporto di Edimburgo alle 00:40 locali. Ryanair si scusa a tutti i clienti interessati per eventuali disagi.

Tutto fa pensare che ci sia stato un problema seguire la lista di controllo pre-decollo, ovvero nell’assicurarsi che non ci sia alcun indicatore che mostri la porta sbloccata. Questo, naturalmente, a meno che il sensore del portellone non si sia completamente guastato dopo il decollo ma, come riportato anche da WFTW, questo non sembra essere supportato dalle dichiarazioni pubbliche della compagnia aerea su quanto accaduto.

