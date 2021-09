Una soluzione di mobilità aerea urbana sicura, sostenibile e completamente integrata

Airbus non vuole rimanere indietro e il design del nuovo velivolo per uso urbano, denominato CityAirbus Next Gen lo dimostra. Un concept dalle linee molto particolari, a cominciare da una sezione di coda a V, otto motori ed una capacità di carico fino a quattro passeggeri, per un aereo elettrico ad emissioni zero.

Airbus sa che la sfida si giocherà tutta nei prossimi anni, cercando di raggiungere per primi l’egemonia del mercato, attraverso il conseguimento di obbiettivi come la sostenibilità ambientale, contenuti tecnologici innovativi, minimo inquinamento acustico e versatilità di utilizzo.

Parola d’ordine silenziosità

A proposito di rumorosità il CityAirbus Next Gen avrà un impatto di disturbo molto basso, con punte tra i 65 e i 70 decibel, che per rendervi meglio l’idea, corrispondono circa al brusio che potete percepire in un normale ufficio, davvero molto silenzioso. Potrà volare con un raggio di azione di 80 km alla velocità di 120 km/h, rendendolo perfetto per le esigenze di spostamento veloce in agglomerati urbani affollati e con problemi di traffico.

Il futuro è a decollo verticale

Negli ultimi anni Airbus si è dedicata con molta energia alla costruzione di prototipi a decollo verticale e tradizionali, puntando sulla propulsione elettrica, raggiungendo notevoli traguardi in fatto di sicurezza ed affidabilità. Tutti i modelli hanno compiuto complessivamente 242 voli di prova, per un totale di oltre 1.000 km percorsi, dimostrando la notevole validità delle idee da cui originavano.

CityAirbus Next Gen rappresenta la sintesi progettuale derivata da Vahana e City Airbus, due concept precedenti che, fusi insieme hanno dato vita a questo nuovo mezzo, in grado di ottimizzare e trovare il nuovo equilibrio per le esigenze di hovering e volo tradizionale, in un connubio ottimale per le necessità degli spazi cittadini ristretti.

I prossimi anni vedranno quindi nuovi ambienti urbani sinergicamente correlati tra loro, per rendere sempre più fitto e performante il trasporto aereo nei cieli delle nostre città. Ed Airbus sarà sicuramente tra i protagonisti.

