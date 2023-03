Primi voli eVTOL di United Airlines a Chicago dal 2025

Nel 2025, United Airlines fornirà un servizio di taxi aereo tra il Vertiport di Chicago e l’Aeroporto Internazionale O’Hare, utilizzando aerei elettrici a decollo e atterraggio verticale di Archer Aviation. L’aereo Archer Midnight eVTOL, quel quale avevamo già parlato tempo fa, completerà il tragitto in circa 10 minuti contro l’ora impiegata in auto.

Sia Archer sia United sono impegnati nella decarbonizzazione del trasporto aereo e nel sfruttare tecnologie innovative per realizzare la promessa dell’elettrificazione dell’industria dell’aviazione. Una volta in funzione sarà possibile utilizzare un modo di trasporto più sostenibile, conveniente ed efficiente per i spostamenti verso l’aeroporto.

United ha effettuato un ordine di 200 aeromobili eVTOL dalla Archer nel 2021 al costo di 1 miliardo di dollari. La start-up ha anche raccolto fondi da Stellantis, che ha aiutato l’azienda nella produzione di compositi in fibra di carbonio.

La sede di United si trova a Chicago, il che ha certamente contribuito a determinare la posizione del primo percorso eVTOL. Se il test di Chicago sarà positivo, United prevede di aggiungere altre “trunk routes” dall’aeroporto alla città, con “branch routes” tra diverse aree suburbane in un secondo momento. L’Archer Midnight ha un’autonomia di 160 km e una velocità massima di 240 km/h.

Quando sarà approvato dalla FAA, lo shuttle aereo di Chicago sarà il primo servizio commerciale di eVTOL ad essere avviato in Nord America. Anche se è ancora presto per quanto riguarda i biglietti, in merito ai costi un portavoce di Archer ha detto di sperare su un prezzo competitivo con Uber Black, che attualmente costa circa 100 dollari a viaggio.

