Il paramotore è un mezzo semplice ed accessibile a molti, sicuramente uno dei modi più facili e pratici per chi vuol staccare i piedi da terra in tutta sicurezza. Per questo motivo il mercato dei motori per paramotore è molto agguerrito e i produttori fanno a gara nel presentare motori sempre più performanti, efficienti e silenziosi.

L’innovazione è nel DNA della famiglia Vittorazi fin da quando il fondatore, Vittoriano, decise di avviare la produzione di minimoto permettendo a dei giovani piloti di primeggiare nelle gare minori e di diventare i grandi campioni che tutti noi conosciamo. La stessa innovazione ha permesso alla Vittorazi di affacciarsi, a metà degli anni Novanta, al mondo del volo trasferendo il grande know-how tecnico acquisito lavorando su piccoli motori delle minimoto, sui motori per paramotore.

Dopo 30 anni, la Vittorazi Motors è uno dei leader mondiali nel settore dei motori per paramotore, un’azienda solida che ha visto Matteo e Andrea, prendere il testimone lasciato da papà Vittoriano, i quali hanno ereditato non solo un’azienda in forte crescita ma la passione e l’entusiasmo che il padre metteva nel progettare e costruire i propri motori.

L’iniezione elettronica progettata e costruita da zero per l’uso in paramotore

Con l’EFI (acronimo di Electronic Fuel Injection), la Vittorazi ha voluto alzare il livello della sfida con i propri competitor offrendo un prodotto innovativo in termini di sicurezza, prestazioni ed elettronica. L’azienda di Montecosaro (MC) è la prima al mondo ad aver prodotto un motore con una iniezione elettronica brevettata, progettata e costruita da zero ed ottimizzata per l’uso in paramotore.

La progettazione ha riguardato sia la parte elettronica, sia meccanica, elettromeccanica e software ed è stata al lungo testata dal test pilot Pasquale Biondo e dagli altri piloti del Vittorazi Racing Team, ottenendo diversi risultati durante le gare a cui ha partecipato, di tutti ricordiamo medaglia d’oro al World Paramotor Championship nel 2022 in Brasile.

Rispetto ai motori tradizionali, l’EFI ha permesso di aumentare l’autonomia di volo e di conseguenza la massima distanza percorribile, ha ottimizzato le prestazioni in volo al cambio di condizioni ambientali o alla variazione di quota, ma soprattutto ha aumentato la sicurezza durante le procedure di preparazione a terra e durante il volo.

Il motore è corredato di un display facile ed intuitivo che fornisce al pilota, sia a terra sia in volo, i dati relativi al motore, al consumo istantaneo di carburante, all’autonomia di volo restante, si ha la sensazione di avere sempre un assistente virtuale accanto.

Non vediamo l’ora di provare in volo questo motore, nel frattempo possiamo ammirare la cura dei dettagli con cui la Vittorazi Motors ha costruito questo innovativo motore.

Copyright Image: Sinergon LTD