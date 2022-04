Il drone Lockheed Martin Stalker XVE ha volato ininterrottamente per quasi 40 ore stabilendo il record mondiale per la categoria tra i 5 e i 25 kg.

Un drone in grado di volare per quasi 40 ore consecutive per un record che segna una svolta. Si, perché Lockheed Martin ha tra i propri prodotti una famiglia di droni della serie Stalker, distinti in due classi VXE e XE. Si tratta di un oggetto in grado di atterrare e decollare in verticale, facilissimo da trasportare ed assemblare.

Richiede soltanto una persona per essere preparato al volo e, un solo operatore per pianificare e gestire le missioni, che possono essere condotte con notevole autonomia da parte del drone. Le ultime versioni prodotte erano in grado di rimanere operative per 8 ore consecutive, raggiungere una quota di 4.000 metri e fornire eccellenti immagini, grazie ad un sistema ottico dedicato, in ogni condizione di visibilità.

E se già tutto ciò lo rendeva un prodotto eccezionale, Lockheed Martin ha continuato lo sforzo di renderlo sempre più performante, fino a raggiungere un record veramente notevole. Un record mondiale per la categoria dei droni compresi tra i 5 e i 25 kg (di Gruppo 2), già comunicato alla Federazione Aeronautica Internazionale.

Lockheed Martin è riuscita infatti, grazie a dei serbatoi alari supplementari a prolungare l’autonomia fino a 39 ore. Per l’esattezza 39 ore 17 minuti e 7 secondi. Sappiamo bene quanto siano diventati importanti i droni, per tantissimi motivi e possiamo chiaramente intuire cosa significhi poter prolungare la permanenza in ambiente operativo, soprattutto se il drone è versatile e facile da usare.

Il nuovo record conferma lo stato dell’arte ormai raggiunto dai droni moderni, frutto di un incessante lavoro di ricerca che in pochi anni ha rivoluzionato completamente il modo di concepire molte attività aeree, sia finalizzate a scopi civili, sia ovviamente per quelle militari.

Alla FAI non resta che registrare questo nuovo traguardo, sicuri che non sarà l’ultimo, in un settore ricco di fermento e sospinto anche dagli spettri e dalle preoccupazioni della politica internazionale.

