Una donna italiana in aero si spoglia e prende a pugni il personale di bordo

Una passeggera italiana di 45 anni è stata arrestata dopo aver preso a pugni un membro dell’equipaggio di cabina e sputato contro un altro a bordo di un volo della Vistara Airline (UK 256) da Abu Dhabi a Mumbai.

La donna, 45enne, è stata presa in custodia a Mumbai, dopo essere stata legata a un sedile. Secondo il personale della compagnia aerea la passeggera aveva prenotato un posto in classe economica sull’aereo, ma durante il volo è saltata fuori dal posto assegnatole, ed in stato di ebbrezza è si diretta verso la business e si è seduta in un posto libero.

Come riporta il Times of India, Quando i membri dell’equipaggio le hanno chiesto di tornare al suo posto in economy, avrebbe dato un pugno in faccia a un dipendente e sputato contro un altro. Dopo il primo trambusto, la donna si è tolta alcuni vestiti e ha iniziato a camminare su e giù per il corridoio seminuda. Quando gli assistenti di volo hanno cercato di calmare la donna, avrebbe urlato contro di loro.

A quel punto, il capitano dell’aereo ha quindi ordinato di trattenere la donna, che è stata legata a un sedile in fondo all’aereo per il resto del volo.

