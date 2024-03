Un ruotino si è staccato dal carrello di atterraggio di un aereo United Airlines durante il decollo, danneggiando diverse auto in un parcheggio vicino. Il volo è stato dirottato all’aeroporto di Los Angeles e le indagini sono in corso per determinare la causa.

Un incidente piuttosto particolare è avvenuto all’Aeroporto Internazionale di San Francisco (SFO) quando un ruotino si è staccato dal carrello di atterraggio di un aereo United Airlines durante la fase di decollo. Lo pneumatico ha terminato la sua discesa in un parcheggio vicino, causando danni a diverse automobili. Fortunatamente, non sono stati segnalati feriti.

🚨#BREAKING: United Airlines Boeing 777 loses tire while taking off from crushing multiple cars on the ground⁰⁰📌#SanFrancisco | #California ⁰

A United Flight 35, operated by a 2002 Boeing 777-222(ER) plane (N226UA), had to make a forced emergency landing after losing one or… pic.twitter.com/ip5A8XYsJ7 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 7, 2024

L’evento è stato catturato in un video che mostra il momento esatto in cui la gomma del Boeing 777-200 si è staccata dal carrello di atterraggio posteriore pochi secondi dopo il decollo. Le squadre di manutenzione hanno prontamente chiuso la pista per rimuovere i detriti e ripristinare la sicurezza operativa. Il volo United 35, originariamente diretto verso Osaka, Giappone, è stato dirottato all’Aeroporto Internazionale di Los Angeles (LAX), dove è atterrato senza ulteriori complicazioni. L’Aeroporto di San Francisco ha ripreso le normali operazioni, mentre i passeggeri del volo United 35 sono stati assistiti e informati sulle nuove disposizioni per il loro viaggio.

Detto che un Boeing 777, così come tutti gli aerei di linea odierni, è progettato per atterrare anche con pneumatici mancanti o danneggiati, sono in corso le indagini per determinare le cause del distacco del pneumatico e per garantire che misure preventive siano adottate per evitare simili incidenti in futuro.

Possiamo però dire che tra le cause più probabili ci possono essere difetti ed usura anomala dello pneumatico, un errore di manutenzione, un forte impatto durante il precedente atterraggio, o un un impatto con oggetti estranei sulla pista durante il decollo, problemi di montaggio o fissaggio o anomalie nei materiali utilizzati per la costruzione dello pneumatico.

