Cosa succede se il camionista non mette in sicurezza il carico?

Ecco il video del camion carico di raccordi in cemento che sta per affrontare una curva a sinistra. Il carico non è assicurato e fino a quel momento non è stato un problema. Ma la velocità con la quale il camion entra nella curva è piuttosto alta, e succede l’inevitabile.

Il carico inizia a scivolare dal pianale distruggendo completamente la prima moto e la prima auto parcheggiata e danneggiando seriamente le altre due. La ragazza che si trovava sul marciapiedi ha avuto i riflessi pronti e si è riparata all’interno di un negozio evitando di essere investita.

Giornata fortunata per il proprietario della moto rossa parcheggiata, che è l’unico mezzo a non aver subito alcun danno durante l’incidente.