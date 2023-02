Motociclista finisce in un burrone e si salva grazie allo smartwatch

Negli Stati Uniti un motociclista è caduto in un dirupo ma è stato trovato dalle autorità e dalle squadre di sicurezza dopo che il suo smartwatch ha inviato un avviso di incidente. Secondo l’ufficio dello sceriffo della contea di Washington nello Utah, l’uomo è caduto nel burrone per cause che sono ancora tutte da verificare.

Da segnalare che l’allarme dal suo orologio ha permesso di inviare direttamente sul posto squadre di ricerca e soccorso, ed infine un elicottero per il volo di salvataggio. È stato trovato in breve tempo, le sue condizioni sono state stabilizzate ed è stato portato in ospedale per essere curato. Sebbene in condizioni critiche, dovrebbe riprendersi completamente.

Cos’è la funzione Crash Detection degli smartwatch?

Gli smartwatch, e in particolare gli Apple Watch, dispongono di questo tipo di tecnologia. La nuova funzionalità di rilevamento degli incidenti è stata determinante in diversi casi simili a quello capitato allo sfortunato motociclista americano.

La funzione può rilevare un incidente grazie all’accelerometro ed avvisare le autorità quando l’utente non è in grado di accedere al proprio telefono. Sebbene in questo caso non sia stato confermato quale sia lo smartwatch usato dallo sfortunato il motociclista, è probabile che fosse davvero un Apple Watch visto il modo in cui la funzione sembrava funzionare.

