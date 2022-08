Wifi in aeroporto: come trovare le password e navigare gratis.

Se cercate una connessione wifi in aeroporto gratuita a portata di mano, Foxnomad fa al caso vostro. Purtroppo per la maggior parte dei casi rimane un desiderio difficile da esaudire e, anche negli aeroporti non è cosi scontato trovare delle reti libere a cui si possa avere accesso.

Oggi voglio però proporvi un’idea interessante che mira proprio ad ovviare a questo inconveniente e, che farà la felicità di molti viaggiatori. Si perché esiste una mappa mondiale dei più importanti scali aerei, nei quali vi sia accesso libero al Wifi in aeroporto, con tanto di nome della stessa e password di accesso.

La mappa del wifi in aeroporto

Possiamo ottenere la mappa dettagliata del wifi in aeroporto sia attraverso il sito standard che è appunto Foxnomad.com, sia attraverso le app per i nostri smartphone, compatibili sia per iOS che per Android.

L’originalità dell’idea sta nel fatto che oltre ad indicarci in quale punto dell’aeroporto possiamo navigare liberamente, l’elenco proposto è in continuo aggiornamento grazie al supporto dei viaggiatori.

Infatti gli sviluppatori di Foxnomad invitano gli stessi a contribuire nell’inviare nuove reti scovate negli aeroporti, o eventuali cambi di password. Si può mandare una mail direttamente agli sviluppatori o semplicemente lasciare un commento nei post del sito.

Per il momento il sito risulta aggiornato di recente e con costanza, cosa che ovviamente garantisce la fruibilità di tale soluzione. Anche le app sono consigliabili perchè, dopo aver risolto qualche problema di gioventù, oggi ci sembrano relativamente ben fatte.

Foxnomad ci aiuterà sicuramente a sfruttare una connessione aeroportuale e a giudicare dagli oltre 11000 share della pagina e dai numerosi commenti positivi presenti sul sito, sembra piacer molto agli utenti. Inoltre il suo aspetto quasi social di condivisione delle ultimissime novità la rende viva, trasformandoci tutti in cacciatori di reti aeroportuali.

