Sono andato a Barcellona di domenica e sono tornato lunedì: il bello di viaggiare in tranquillità.

Iniziamo le nostre recensioni di viaggio del 2023 con una gita a Barcellona. Non un “cosa fare” nella città catalana, visto che ci sono centinaia di guide già disponibili, ma piuttosto un contorno, ovvero come e quando arrivarci.

E, visto che a noi piacciano le cose un po’ diverse dal solito, ecco un viaggio che impegna domenica e lunedì al posto del classico sabato/domenica o venerdì/domenica.

Il bello di partire la domenica mattina

Zero coda ai controlli di sicurezza

A Milano e Roma non bisogna più aprire i bagagli: una gran comodità!

A bordo: viaggiare comodi in un aereo pieno ma non pienissimo

Pronti al decollo? Via!



Ogni volta è come se fosse la prima volta!

Dolce o salato?

Arrivo a Barcellona in orario, sbarco rapidissimo

Bus o taxi?

Arrivato a destinazione

Una bella camera

Macchina espresso in camera, un gesto di civiltà

Il cortile è magico

Barcellona, la città di Gaudì

Se vi piace l’architettura, c’è solo l’imbarazzo della scelta

La cena non è mai un problema

Colazione da campioni

Il problema di Barcellona è il traffico

Fuori Barcellona, il far west

Si torna a casa

In aeroporto, all’aria aperta

Ritorno a Linate

La nostra piccola gita si è conclusa felicemente come da programma. Un giorno ottimo per partire, ovvero la domenica, ma anche il lunedì sera non sembra sicuramente una scelta di chi si sposta per lavoro. A conti fatti si ha a disposizione un giorno intero per visitare la città, e qualche ora in più nel pomeriggio se riuscite a trovare un volo serale.

Si tratta di una scelta che riteniamo interessante, soprattutto per chi può “sacrificare” il lunedì, ovviamente.