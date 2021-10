Favola libro 58 Marco Simoncelli: un’avventura sospesa tra sogno e realtà

La vita di Marco Simoncelli diventa una favola.

Favola libro 58 Marco Simoncelli: dieci anni dalla sua morte arriva in libreria “58”, una favola illustrata dove il SIC accompagna il piccolo Marco in un’avventura sospesa tra sogno e realtà.

Marco è un bambino che sogna di diventare Campione del Mondo di motociclismo. Il SIC lo prende per mano, lo accompagna in pista e, con la sua inimitabile ironia, gli indica la strada per coltivare il suo talento e raggiungere il suo sogno. “58” non è il classico libro su Marco Simoncelli, ma un racconto disincantato che ripercorre alcune delle sue imprese indimenticabili in una favola illustrata sospesa tra sogno e realtà.

In occasione del decimo anniversario della sua morte, avvenuta il 23 ottobre 2011 sulla pista di Sepang, in Malesia, durante il gran premio della MotoGP – Marco Simoncelli rivive in un racconto scritto da Fabio Fagnani e animato da 18 tavole realizzate con una tecnica originale dall’illustratrice Noemi Parente. Il SIC trasmette al piccolo Marco la sua grinta e la sua determinazione, elementi che lo caratterizzavano in pista. Lo fa con quella dolcezza, ironia e purezza che lo hanno reso un personaggio capace di varcare i confini del motociclismo.

“58” è un libro che fa sognare ad occhi aperti tutti coloro che, grandi e piccoli, inseguono un sogno. Il libro racconta la vera indole di Marco Simoncelli a chi non ha avuto la possibilità di conoscerlo o ammirarlo in pista.

Favola libro 58 Marco Simoncelli: dettagli

Edito da: CDM Edizioni

Curato da: Elisabetta Lubrani

Progetto Grafico: Babol Communication

Prezzo di Copertina: 20 €

L’autore Fabio Fagnani ha pubblicato anche Roberto Baggio, il Divin Codino, Le Leggende del Motociclismo e Steve Jobs. “58” è il secondo libro della collana “Campioni” dopo “In Testa, la biografia di Jonathan Rea” uscito nel 2019 di CDM Edizioni.

