Viaggi in camper in Italia 2023: le linee guida pet friendly

Viaggi in camper in Italia 2023: per questa stagione estiva si prevede una ricca affluenza per gli amanti dei campeggi e dei villaggi turistici. Stime recenti del Ciset e di Faita-FederCamping prevedono ben 10,9 milioni di arrivi totali e circa 67 milioni di presenze. Inoltre, l’Italia è stata classificata come la nazione più pet-friendly dal The Swiftest, preannunciando un aumento dei viaggi con animali domestici.

Il legame speciale che si crea tra noi e i nostri cani è unico, e non c’è niente di più gratificante che condividere esperienze che offrono la libertà di esplorare e godersi le vacanze insieme e senza restrizioni dei luoghi non adatti agli animali domestici. Prima di intraprendere il prossimo viaggio, quindi, è utile prendere in considerazione alcune informazioni chiave per garantire il benessere del nostro amico peloso e trasformare ogni tappa del nostro viaggio in un momento di scoperta e complicità.

Viaggi in camper in Italia 2023: le linee guida pet friendly per una vacanza in libertà

Prima di partire per un viaggio con il tuo animale, assicurati di avere tutta la documentazione sanitaria necessaria, incluso il passaporto europeo con tutti i dati relativi al tuo animale e le sue vaccinazioni. Ricorda di pianificare una visita di routine dal veterinario prima di partire. Per garantire una vacanza rilassata e divertente per te e il tuo animale, pianifica il tuo itinerario: cerca parchi, campeggi e spiagge che accettano animali e scegli itinerari che offrano una varietà di paesaggi e attività adatte al tuo cane. Assicurati di avere tutto il necessario per il tuo animale. Tra le cose da portare ci sono ciotole da viaggio, cibo, premietti, cuscini, giochi, guinzagli, una museruola (se necessaria), un trasportino per bicicletta (se si viaggia in camper), sacchettini igienici, un tappetino rinfrescante, teli ombreggianti, spazzole, salviette umide, pinzette per zecche e farmaci.

L’uso di applicazioni come Rover.com/it e Dogwelcome.it può facilitare il tuo viaggio, fornendo servizi di dog sitting e consigli su strutture pet-friendly. Alcune app di monitoraggio possono anche aiutarti a tenere d’occhio il tuo animale quando non sei in grado di farlo. Ci sono molte destinazioni in Italia che accolgono con piacere gli animali domestici. Tra queste vi segnaliamo la spiaggia del Bagno 81 a Rimini, il Barricata Holiday Village al Parco Delta del Po, la Reggia di Venaria Reale a Torino, e l’Orto Botanico di Tor Vergata a Roma.

