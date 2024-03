Il WindRunner, l’aereo più grande del mondo, è nato per trasportare pale eoliche di grandissime dimensioni per centrali efficienti, ovunque.

Si chiama WindRunner l’aereo che rappresenta la soluzione a uno dei problemi logistici più complessi del settore eolico: il trasporto di pale eoliche di grandi dimensioni, che finora hanno trovato impiego limitato principalmente in progetti offshore a causa delle difficoltà di movimentazione su terra. Per dare l’idea, alcune pale hanno una lunghezza di 104 metri, ovvero quella di un campo da calcio.

Si tratta quindi di una vera e propria innovazione aeronautica che apre la strada all’utilizzo di turbine eoliche di dimensioni mai viste prima su vasti territori interni, trasformando il panorama energetico del domani.

L’importanza del WideRunner

Con i suoi 108 metri di lunghezza il WindRunner è progettato per essere l’aereo più grande del mondo ovviamente anche per volume di carico. La sua missione è trasportare pale eoliche tra le più lunghe al mondo, superando i limiti attuali di trasporto e facilitando l’installazione di turbine eoliche su larga scala in aree interne, dove prima era praticamente impossibile.

Le pale trasportate dal WindRunner potrebbero consentire l’installazione di turbine con pale che raggiungono un’altezza di circa 90 metri superiore alla media attuale. Questo significativo aumento di altezza permetterebbe ai progetti eolici di produrre circa il doppio dell’energia rispetto agli impianti onshore attuali e di essere realizzati in un numero maggiore di località.

La capacità di trasportare queste pale monumentalmente lunghe elimina uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo dell’energia eolica su terra, ovvero la logistica del trasporto. Attualmente, le dimensioni delle pale eoliche destinate ai progetti onshore sono limitate dalla capacità di movimentarle su strada o ferrovia, incontrando problemi come la difficoltà nel fare curve strette o il passaggio sotto ponti e semafori. Il WindRunner, con la sua capacità di atterrare su piste di terra battuta lunghe 1800 metri costruite appositamente, offre una soluzione al questo problema.

Impatto sul settore energetico

Come accennato, l’uso di turbine eoliche più grandi e più alte non solo aumenterebbe significativamente la produzione di energia eolica, ma renderebbe anche l’energia eolica competitiva in nuove aree, contribuendo alla diversificazione delle fonti di energia rinnovabile. Radia, l’azienda dietro il WindRunner, stima che le turbine di dimensioni maggiorate potrebbero ridurre il costo dell’energia fino al 35% e migliorare la consistenza della generazione energetica del 20% rispetto alle attuali turbine onshore.

Questo progetto pilota, con il primo cliente che ha già acquistato un progetto da 1 gigawatt in Nevada, dimostra il potenziale del WindRunner di catalizzare lo sviluppo di progetti eolici su larga scala, rendendo l’energia eolica una componente ancora più vitale del mix energetico globale.

Fonte: WSJ, Radia

