A Linate, Malpensa e Torino il fast track è gratuito con Telepass

Telepass ha introdotto un servizio che consente ai propri clienti di accedere gratuitamente ai fast track dei controlli di sicurezza negli aeroporti di Milano Linate, Milano Malpensa T1 e Torino. Questa nuova offerta, disponibile tramite la funzione Fast Track, riduce i tempi di attesa e facilitando l’accesso all’area di imbarco.

Come funziona il servizio Fast Track di Telepass

Il servizio Fast Track è accessibile attraverso l’app di Telepass. I clienti possono richiederlo entrando nella sezione “Riepilogo“, selezionando “Fast Track” e inserendo il codice fiscale e l’e-mail associati a un contratto Telepass attivo. Una volta inseriti i dati, viene generato un QR code che verrà inviato via e-mail. Questo QR code permette l’accesso alla corsia preferenziale in aeroporto, eliminando la necessità di stamparlo.

Ogni cliente può richiedere fino a un massimo di cinque Fast Track, utilizzabili sia per sé che per i propri compagni di viaggio. Per accedere alla corsia dedicata, basterà presentarsi al varco mostrando la carta d’imbarco e il QR code ricevuto.

Dettagli dell’offerta

Il servizio Fast Track è gratuito per i clienti Telepass Plus e omaggiato per quelli Base fino al 31 dicembre 2024. Questo significa che tutti i clienti possono usufruire di questo vantaggio senza costi aggiuntivi per un periodo limitato, mentre i clienti Plus continueranno a beneficiarne gratuitamente anche successivamente.

Nei prossimi giorni, il servizio sarà esteso anche ad altri aeroporti italiani, permettendo a un numero sempre maggiore di clienti Telepass di godere di un’esperienza di viaggio più semplice e veloce.