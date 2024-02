La nostra prova del nuovo Renault Espace ibrido testimonia che la città e le statali sono la sua dimensione ideale. Agile nel traffico nonostante le dimensioni, nelle curve sfrutta la vivacità dei suoi 200 Cv, mentre in autostrada i consumi risentono della mole.

Dici Renault Espace e ti tornano subito in mente gli anni Ottanta, con quella monovolume squadratissima e rivoluzionaria che, senza alcun dubbio, segnò una svolta nella concezione delle auto per la famiglia. Adesso il nuovo Renault Espace è tutt’altra cosa, e non potrebbe essere altrimenti: sono trascorsi 40 anni dalla prima generazione introdotta dal marchio della Losanga, le linee sono decisamente più dolci e al passo con i tempi; eppure l’anima spaziosa e pratica di questo modello non è svanita.

La ritrovi nei 7 posti, con le tre file di sedili a delineare uno spazio degno di un salotto. La ritrovi nel comfort della guida alta. La ritrovi negli ampi vani portaoggetti, pensati apposta per soddisfare le esigenze di chi trascorre gran parte della vita in auto. Una sensazione che ho provato in prima persona, provando per una settimana il nuovo Renault Espace E-Tech full hybrid, appena uscito, in allestimento esprit Alpine.

Nuovo Renault Espace: me lo consigli?

Ti consiglio il Renault Espace 2024 se hai necessità di un’auto per una famiglia numerosa. I quasi 5 metri di lunghezza all’interno sono ben sfruttati, c’è tanto spazio per le braccia e le gambe sia davanti, sia dietro. L’ideale per ospitare 5 persone, compresi due seggiolini. E in caso di necessità, sacrificando il bagagliaio, ci sono anche i due posti aggiuntivi della terza fila. Te lo consiglio se abiti fuori dai contesti urbani, hai un garage privato o un cortile anche se il parcheggio, come vedremo, è stato una sorpresa in positivo.

Non ti consiglio la Espace, invece, se viaggi molto in autostrada: il sistema ibrido da 200 Cv regala potenza ed è piacevole da guidare, ma a conquistare la scena qui è quasi esclusivamente il motore termico a benzina, con conseguenze ben precise sui consumi che, come vedremo, sono ben diversi rispetto a quelli totalizzati in altri ambiti.

Com’è il nuovo Renault Espace

Il nuovo Renault Espace 2024 è costruito sulla piattaforma modulare CMF-CD, la stessa del fratello Renault Austral. E’ lungo 4,72 metri, una dimensione che, rispetto al passato, non va ad inficiare sulle caratteristiche di spaziosità ma, essendo diminuita 14 cm in confronto alla precedente generazione, facilita l’agilità nel traffico. Guidare nelle ore di punta a Piacenza e Milano, contrariamente alle aspettative, non è stato un problema, così come anche le inversioni di marcia. Perfino il parcheggio in zona City Life si è rivelato più agevole del previsto, anche grazie al sistema delle quattro ruote sterzanti 4Control Advanced.

Interni

Il bagagliaio è un punto di forza: fino a 677 litri di capienza, che rendono questo Espace ideale per spostarsi con la famiglia. Ora entriamo dentro: le misure sono particolarmente significative nei posti posteriori, dove lo spazio per le ginocchia arriva fino a 321 mm. Un comfort che ho voluto sperimentare durante la mia settimana di test drive, facendo guidare mia moglie in città e accomodandomi sui sedili posteriori.

Tecnologia

Un capitolo a parte merita la tecnologia: al centro della plancia c’è un grande schermo verticale, tipico del modelli Renault, ben visibile dal posto guida, facilmente collegabile allo smartphone attraverso Apple CarPlay e Android Auto. I comandi sono touch, eccezion fatta per quelli inferiori fisici del climatizzatore. Impostare le destinazioni è agevole, così come ascoltare la propria musica preferita. Peccato che il display di navigazione non sia così immediato, specie nell’impostare la visuale più semplice e intuitiva che consenta di seguire la strada. Le prese USB non mancano, seppur non siano facilissime da raggiungere per chi guida.

Bene il sistema Multi-sense, che consente di scegliere la modalità di guida, più sportiva, rilassata ed ecologica a seconda delle esigenze. Infine, un paio di curiosità: quando si mette in moto, il sedile si ricorda la posizione preimpostata e si sistema automaticamente, così come, quando si spegne il motore, arretra da solo per consentire di uscire meglio dall’abitacolo. E, aprendo la portiera di notte, ecco che appare, quasi a sorpresa, il nuovo logo della Losanga proiettato a terra ad illuminare la zona circostante. Operazione di marketing? Sì, ma certamente suggestiva.

La prova consumi del nuovo Renault Espace

Ho diviso la mia prova del nuovo Renault Espace in tre momenti differenti, percorrendo 370 km in una settimana: un viaggio a Milano e ritorno, partendo da casa mia sui colli piacentini, con un giro veloce in città, un pomeriggio di commissioni a Piacenza e i quotidiani spostamenti casa-lavoro e casa-piscina sulle statali di paese che circondano le mie zone.

Ecco come è andata: durante il viaggio nel capoluogo lombardo, ho percorso 192 km, dei quali circa 130 km in autostrada, spendendo 29 euro e consumando una media di 8,2 litri/100 km. Il motore ibrido benzina da 200 Cv nei tratti veloci è molto brillante e scattante, ma le dimensioni e il peso, seppur molto diminuito rispetto alla generazione precedente, si fanno sentire. In elettrico, in pratica, ho viaggiato solo nel tratto urbano.

Proprio da quest’ultimo punto sono partito nel mio secondo atto della prova: il pomeriggio piacentino nel traffico, calcolando una prima tappa al castello di Agazzano per scattare qualche foto alla vettura e i circa 50 km aggiuntivi tra andata e ritorno sulle statali per raggiungere la città, mi ha regalato un consumo medio di soli 6,7 litri/100 km e una spesa di 12,5 euro, grazie all’ottima sinergia tra il motore termico e il motore elettrico, che nei contesti urbani è sempre in funzione.

Infine, negli ultimi giorni di test drive, il terreno “di gioco” sono state le statali di paese: ho percorso 68 km, con una spesa di 9,16 euro e un consumo medio di 7,17 litri/100 km, sperimentando una buonissima tenuta di strada sulle curve e, anche qui, non soffrendo le dimensioni ingombranti. In tutte e tre le fasi della prova, il filo conduttore è stato il comfort, conferito, tra gli altri aspetti, anche dall’illuminazione dell’abitacolo grazie al tetto panoramico.

Listino prezzi ed equipaggiamenti

Quanto costa il nuovo Renault Espace E-Tech full hybrid 2024?

Si parte dai 43.700 euro della Espace Techno fino ad arrivare ai 48.500 euro della Espace Iconic. La Espace esprit Alpine della mia prova, invece, parte da 46.500 euro, con un buon livello di allestimento.

E, come dice la parola stessa, si tratta di un allestimento dall’anima sportiva, caratterizzato, tra gli altri equipaggiamenti, da:

Cerchi in lega da 20″ Daytona,

Daytona, Paraurti anteriore con lama F1 aerodinamica,

aerodinamica, Profili dei finestrini nero lucido,

nero lucido, Cruscotto con inserto in Alcantara davanti al passeggero,

davanti al passeggero, Pedaliera sportiva in alluminio,

in alluminio, Volante in pelle con inserto in Alcantara e cuciture blu, bianche e rosse.

Copyright Image: Sinergon LTD