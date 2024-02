Renault Twingo E-Tech Electric a 40 € al mese: conviene davvero?

Analizziamo l’anticipo degli incentivi statali di Renault per risparmiare sul prezzo di acquisto della Renault Twingo E-Tech Electric, l’auto elettrica compatta e conveniente che offre prestazioni vivaci, autonomia sufficiente per l’uso urbano e ricarica rapida.

Renault anticipa gli incentivi

Renault conferma la propria dedizione a promuovere la mobilità sostenibile, anticipando l’applicazione degli incentivi governativi per l’acquisto di veicoli elettrici con un’iniziativa propria. La casa francese offre a chi sottoscriverà un contratto di acquisto entro questo mese, o fino all’effettiva applicazione del decreto sui nuovi incentivi, un vantaggio economico di 13.750 € per la rottamazione di auto fino a Euro 2. Questa cifra unisce un contributo di 8.750 € offerto da Renault agli incentivi di 5.000 € già disponibili dallo stato.

Il totale di 13.750 € riflette il massimo beneficio finanziario degli EcoBonus 2024. Renault estende questa opportunità a tutti, indipendentemente dal valore Isee, superando le limitazioni previste dalla nuova normativa statale.

L’offerta si applica a tutti i veicoli completamente elettrici della gamma Renault, sia per gli acquisti in contanti sia per quelli con finanziamento o leasing attraverso Mobilize Financial Services.

Caratteristiche tecniche Renault Twingo E-Tech Electric

La Renault Twingo E-Tech Electric è dotata di un motore elettrico che offre una potenza massima di 60 kW (82 CV) e una coppia di 160 Nm, garantendo prestazioni vivaci e immediate, ideali per la guida cittadina. La Twingo E-Tech Electric è capace infatti di accelerare da 0 a 50 km/h in soli 4 secondi. Il suo motore elettrico, silenzioso ed efficiente, contribuisce a ridurre l’impatto ambientale, eliminando le emissioni inquinanti locali.

Dal punto di vista dell’autonomia, la Twingo E-Tech Electric è progettata per soddisfare le esigenze quotidiane degli automobilisti urbani, grazie alla sua batteria da 22 kWh che le consente di percorrere fino a 190 km con una sola carica, secondo il ciclo WLTP. Questo la rende una soluzione ottimale per gli spostamenti in città e per le brevi escursioni extraurbane. La vettura supporta anche la ricarica rapida, che permette di recuperare fino all’80% della capacità della batteria in circa un’ora, offrendo così una soluzione pratica per chi necessita di spostamenti rapidi e frequenti.

Dettagli offerta Renault Twingo E-Tech Electric

L’offerta di finanziamento per la Renault Twingo Equilibre E-Tech 100% electric propone un prezzo di € 10.300, grazie a un contributo statale di € 5.000 e un contributo Renault di € 7.250 per la rottamazione di veicoli fino a Euro 2, senza anticipo. Il finanziamento prevede un TAN del 4% e un TAEG del 5,84%, con 36 rate mensili di € 40,42 oltre a una rata finale, per un totale dovuto di € 11.556,27.

Esempio di finanziamento riferito a Twingo equilibre:

Prezzo Veicolo: €10.300 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi).

€10.300 (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi). Contributo Statale: €5.000, in base alla L. 34/2022 e al DPCM del 6/4/22.

€5.000, in base alla L. 34/2022 e al DPCM del 6/4/22. Contributo Renault: €7.250, con rottamazione di veicoli fino a Euro 2.

€7.250, con rottamazione di veicoli fino a Euro 2. Anticipo: €0.

€0. Importo Totale del Credito: €10.300 (finanziamento veicolo inclusivo).

€10.300 (finanziamento veicolo inclusivo). Spese di Istruttoria: €350 + imposta di bollo €25,75 (sulla prima rata).

€350 + imposta di bollo €25,75 (sulla prima rata). Interessi: €1.256,27.

€1.256,27. Valore Futuro Garantito: €10.101 (rata finale).

€10.101 (rata finale). Chilometraggio Massimo: 30.000 km (eccedenza a €0,10/km).

30.000 km (eccedenza a €0,10/km). Importo Totale Dovuto dal Consumatore: €11.556,27.

€11.556,27. Rate: 36 mensilità di €40,42 + rata finale.

36 mensilità di €40,42 + rata finale. TAN: 4% (fisso).

4% (fisso). TAEG: 5,84%.

5,84%. Spese di Incasso Mensili: €3.

€3. Invio Rendiconto Periodico: €1,20 annuo (gratuito online), oltre imposta di bollo €2.

Conviene davvero? Pro e contro

L’offerta per la Renault Twingo E-Tech Electric si caratterizza per essere particolarmente accessibile, grazie all’assenza di un anticipo e alla presenza di sostanziosi contributi sia statali che aziendali, che riducono notevolmente il prezzo di acquisto. Il finanziamento proposto è vantaggioso con un TAN del 4% e un TAEG del 5,84%, rendendo l’acquisto ancora più conveniente. Questo modello di auto, completamente elettrico è ideale per l’uso urbano grazie alle sue dimensioni, alla sua autonomia di circa 190 km ed alla possibilità di ricarica rapida, che risponde efficacemente alle esigenze di chi cerca soluzioni pratiche per spostamenti quotidiani.

Tuttavia, l’offerta presenta alcune limitazioni, come la restrizione chilometrica di 30.000 km che potrebbe risultare insufficiente per chi viaggia frequentemente, oltre ai costi accessori e alla rata finale elevata che potrebbero incidere sul budget totale. Inoltre, nonostante l’autonomia sia adeguata per l’uso cittadino, potrebbe non essere sufficiente per viaggi più lunghi, richiedendo una pianificazione attenta delle ricariche. La dimensione compatta della Twingo, sebbene vantaggiosa per la guida in città, limita il comfort per gli spostamenti con più passeggeri e la capacità di carico.

In conclusione, l’offerta si rivela ottimale per chi desidera un veicolo elettrico economico per la città, pur presentando alcune considerazioni da valutare per l’utilizzo in scenari di viaggio più ampi o per esigenze di mobilità elevate.

