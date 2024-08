Automobili Pininfarina è pronta a svelare al mondo la sua ultima creazione, la B95 Gotham, frutto della speciale collaborazione con Wayne Enterprises Experience, Warner Bros e Relevance International. Questa esclusiva barchetta a due posti debutta in grande stile durante la Monterey Car Week.

La B95 Gotham è un’icona di stile e tecnologia, ispirata all’affascinante figura di Bruce Wayne, l’alter ego del leggendario supereroe Batman. Questa vettura unica nel suo genere rappresenta la perfetta incarnazione del DNA di Automobili Pininfarina, che da sempre coniuga design italiano, prestazioni straordinarie e lusso senza compromessi.

Dopo il debutto virtuale, quando sono stati presentati i quattro modelli della collezione Wayne Enterprises, ora è il momento di ammirare dal vivo la prima delle quattro esclusive realizzazioni. Oltre alla B95 Gotham, la gamma comprende la Battista Gotham, la B95 Dark Knight e la Battista Dark Knight. Ciascun modello sarà prodotto in un unico esemplare.

La B95 Gotham è un concept car, ma il primo esemplare destinato a un cliente è già in fase di realizzazione presso l’atelier di Cambiano. La gamma di veicoli viene lanciata sotto il nuovo marchio di lusso di WBDGCP ispirato a Bruce Wayne. Le due specifiche, Gotham e Dark Knight, rappresentano i due lati distinti e complessi del carattere di Bruce Wayne. Rispettivamente, caratterizzano il suo personaggio pubblico di soave innovatore e imprenditore tecnologico e la sua vita privata di misterioso vigilante mascherato di Gotham City.

La B95 Gotham riflette la passione di Bruce Wayne per l’innovazione, nonché il suo gusto elegante e raffinato. Come tutte le versioni della B95 Barchetta, il design esterno incorpora due innovativi schermi aerodinamici regolabili elettronicamente per deviare l’aria sull’abitacolo aperto. I loghi Wayne Enterprises sulla carrozzeria, sulla piastra del telaio e sulle piastre delle portiere completano l’esterno.

La carrozzeria, verniciata in un elegante nero lucido Argento Vittorio, è caratterizzata da linee sinuose e dettagli raffinati, con cerchi unici caratterizzati da un caratteristico anello interno nero opaco ed esterno nero lucido. Le pinze Titan e l’anello di chiusura centrale nero anodizzato in alluminio spazzolato completano il look.

All’interno, la B95 Gotham riflette i gusti sofisticati di Bruce Wayne ed è rivestita in una caratteristica pelle marrone che include una trapuntatura su misura nei pannelli centrali, con cuciture complementari color marrone. È inoltre dotata di un display HMI ispirato alle Wayne Enterprises, con una voce di assistente virtuale ispirata ad Alfred Pennyworth, il leggendario maggiordomo della famiglia Wayne. L’auto è completata da una targhetta su misura per la portiera del conducente, incisa al laser con la scritta “Tutti gli uomini hanno dei limiti… io ignoro i miei”. Si tratta di una famosa frase di Bruce Wayne inserita nei fumetti originali.

Ma la B95 Gotham non è solo bellezza estetica. Sotto la pelle si nasconde una potenza straordinaria: grazie al propulsore da 1900 cavalli, la vettura accelera da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, confermandosi come l’auto più potente mai prodotta in Italia.

Il servizio fotografico della B95 Gotham è stato allestito nello studio di Los Angeles presente nella Trilogia del Cavaliere Oscuro (2005-2012). La collaborazione tra Automobili Pininfarina e WBDGCP arriva nel momento in cui Warner Bros celebra gli 85 anni di Batman nel 2024.