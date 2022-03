89enne senza patente e assicurazione fermato in contromano in autostrada

Un 89enne che non aveva mai conseguito la patente e senza assicurazione è stato fermato in autostrada in contromano dalla Polizia Stradale.

Un automobilista 89enne fermato in contromano in autostrada. Una di quelle tante vicende che purtroppo ci capita di leggere sempre più spesso, e con un grado di follia che difficilmente riusciamo ad immaginare.

Si, perché l’uomo in questione è appunto un 89enne proveniente da uno dei Paesi della ex Jugoslavia che non aveva mai conseguito la patente. Che problema c’è? Guidare un’automobile non è poi così difficile, e poi cosa potrebbe mai capitare di male?

Chissà cos’ha pensato l’anziano quando ha imboccato in contromano l’autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Caserta Sud dell’Asse Mediano e l’Asse di supporto. Fortunatamente è stato bloccato quasi subito, ma non prima di incrociare diverse altre vetture, con il rischio di un incidente dalle conseguenze gravi.

Ma il filotto delle infrazioni era solo all’inizio, perché gli agenti hanno appurato che l’auto non era assicurata e che l’uomo non era in regola con il permesso di soggiorno. Risultato? Sequestro amministrativo per l’auto, multa di 7.000 euro e denuncia per ingresso illegale sul territorio italiano.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.