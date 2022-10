Il nuovissimo camper Airstream Rangeline apre un nuovo capitolo nella storia di Airstream. Con un pianale versatile per il campeggio e il trasporto e una piattaforma di alimentazione elettrica/benzina che elimina la necessità di propano, il Rangeline incoraggia i camperisti a estendere le loro avventure ben oltre i campeggi organizzati, verso luoghi selvaggi e solitari.

Airstream Rangeline: caratteristiche

La consolidata pianta del camper Rangeline brilla soprattutto nella parte posteriore, dove il letto a scomparsa a due pannelli consente di liberare un’ampia area di carico durante il viaggio. I proprietari possono riporre in alto l’attrezzatura da campeggio, fissare attrezzi come biciclette o tavole da surf ai binari di fissaggio sul pavimento, o persino trasportare legname nei fine settimana in cui il divertimento del campeggio viene messo da parte per urgenti lavori domestici. Di notte, il letto si ripiega e taglia la larghezza del furgone per ospitare due adulti. Airstream offre anche un pop-top opzionale con due cuccette aggiuntive.

La parte centrale del Rangeline è completata dalla solita coppia, cucina lato passeggero e bagno lato guidatore, ma con una novità: invece di trasportare elettrodomestici alimentati a GPL, tutte le attrezzature funzionano con una combinazione di elettricità e benzina del veicolo. Il frigorifero/congelatore da 102 litri, il piano di cottura a induzione portatile e il forno a microonde sono alimentati dal robusto pacchetto elettrico del furgone, con batteria al litio da 270 Ah, inverter da 2.000 Watt e pannello solare da 200 Watt. Nel frattempo, l’acqua calda dai rubinetti e il calore nella zona giorno sono forniti da un sistema di riscaldamento idronico e di acqua calda a richiesta che attinge dal serbatoio per l’alimentazione.

Anche il generatore da 2,8 kW si rifornisce di benzina direttamente dal veicolo e serve come fonte di energia di riserva e per alimentare il condizionatore d’aria quando si è in campeggio lontano dagli allacciamenti. Utilizzando il sistema di controllo a doppio schermo, i campeggiatori possono impostare il generatore per l’accensione automatica, sia quando la batteria si scarica sia per attivare il condizionatore d’aria quando la temperatura esterna raggiunge un determinato valore (utile se si lascia un animale domestico nel camper).

La dinette anteriore del Rangeline comprende una panca a due posti e due sedili cabina girevoli posizionati intorno a un tavolo flessibile espandibile e rimovibile, ottimizzato sia per i pasti che per il lavoro a distanza. Un cassetto con ciotola per acqua e cibo estraibile offre ai cani uno spazio dedicato per mangiare, mentre un attacco esterno per il guinzaglio rende più facile liberare (ma non troppo) il proprio cane dopo un lungo e angusto viaggio. Per chi non ha animali domestici, l’inserto della ciotola per cani si rimuove per liberare un cassetto portaoggetti, mentre il laccio per il guinzaglio è solo un ornamento fuori sulla pedana.

Altre caratteristiche interessanti e comode sono l’altoparlante Bluetooth JBL che si monta sopra il blocco cucina e si rimuove facilmente per l’ascolto all’aperto, i pannelli sulle porte posteriori consentono un rapido accesso allo spazio di stivaggio, non manca poi il supporto per la ricarica wireless di due telefoni sulla parete accanto al letto e il gradino estraibile che aiuta i campeggiatori a salire sul letto.

La Rangeline, lunga 638 cm, è dotata di serie di un V6 Pentastar da 3,6 litri e di un cambio automatico a nove marce, che raggiunge una potenza di 280 CV. Tra le dotazioni di serie figurano il display per l’infotainment Uconnect 5 da 10,1 pollici, il quadro strumenti digitale a colori da 7 pollici e l’assistenza alla guida come l’assistenza attiva per l’angolo cieco, l’assistenza attiva alla frenata e l’assistenza alla telecamera posteriore.

