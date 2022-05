Alfa Romeo Giulia GTA, la versione Hatchback è da sogno

Un’Alfa Romeo Giulia GTA in versione hatchback, quadrifoglio verde. Il rendering è di Ascaris Design, che ci porta una Giulia che dimostra sempre e comunque il proprio fascino. Via il bagagliaio ed ecco che diventa una tre porte, senza dimenticare il musetto in stile Alfa Tonale.

Un progetto interessante, che potrebbe aprire nuove sfide per l’amatissima Giulia. Certo, la realtà ci dice che la strada per riportare Alfa Romeo ai fasti che merita è ancora lunga, ma sognare non costa nulla.

Curiosità: su Instagram la foto originale dalla quale è nato il rendering di oggi.

