Com’è cattiva la Stelvio in stile Fast & Furious

Gli amanti dei primi Fast & Furious e di Need For Speed Underground apprezzeranno l’Alfa Stelvio proposta da SD Carbon, un tuning squisitamente tamarro del popolare SUV del Biscone, che sembra in effetti pronta per le riprese di un nuovo capitolo della saga cinematografica con Vin Diesel, oppure per un sequel di 6 Underground.

È una delle rare volte in cui vediamo una Stelvio rimaneggiata: la vettura, presente sul mercato dal 2016, è pronta per il restyling, ma lato aftermarket non sembra aver ricevuto molte attenzioni, che come al solito si sono rivolte verso le solite note tedesche. Ma basta anche una volta sola per rimanere impressi.

SD Carbon ha fatto un lavoro degno dei migliori Need For Speed

Da amante di Need For Speed e dei primi due Fast & Furious non posso che apprezzare il lavoro fatto da questa società.

Spiccano i parafanghi sia anteriori che posteriori realizzati in FRP, che hanno decisamente aumentato la larghezza della vettura rendendo necessario l’uso dei distanziali per riportare le ruote in linea.

Queste poi sono dotate di pneumatici più larghi, per adattarsi al trattamento del corpo carrozzeria.

Le estensioni riguardano anche il paraurti anteriore, ora con splitter in fibra di carbonio, come anche il cofano, il quale volendo può essere ventilato in FRP.



Più larghi sono anche i minigonne laterali, mentre due spoiler, uno a cosa d’anatra e uno sul tetto, contribuiscono a rendere l’auto più grande, unitamente a un diffusore in fibra di carbonio che si unisce ai doppi terminali di scarico di serie.

Variante della variante

Il nuovo kit di SD Carbon è stato pensato per le Stelvio “base”, ma la società inglese Deranged ha a sua volta modificato il corpo vettura per adattarlo alla Stelvio Quadrifoglio.

Un modello unico con ruote Vossen da 22 pollici, e che mantiene il V6 biturbo da 2.9 litri che eroga 510 CV di potenza.

Il kit di SD Carbon costa 6.180 dollari escluso il cofano, ma volendo è possibile scegliere anche i singoli pezzi con una media di circa 800-1000 dollari l’uno.

