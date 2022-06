Garage Italia Customs accoglie un nuovo componente nella sua famiglia di restomod: Spider Duetto Hybrid.

Garage Italia Customs Spider Duetto Hybrid: in occasione della Milan Design Week, Garage Italia svela la Spider Duetto Hybrid. La più recente novità in casa Garage Italia Customs ha origine da un modello iconico dell’automobilismo italiano, l’Alfa Romeo Spider Duetto 4°serie, sottoposto ad un integrale restauro non conservativo secondo l’approccio su misura dell’Hub creativo, capace di reinterpretare la tradizione italiana con un’estetica senza tempo e orientata al futuro.

Il progetto è stato infatti concepito a livello di render due anni fa durante il lockdown e ha preso forma applicando la sperimentazione creativa concept-to-product ad un esemplare di Duetto 2000cc ad iniezione del 1992.

Garage Italia Customs Spider Duetto Hybrid: caratteristiche

Dal punto di vista stilistico, la personalizzazione si sviluppa in alleanza con rinomati partner simbolo dell’eccellenza Made in Italy: Poltrona Frau ha fornito la morbida pelle Frau luxury arancio per le pannellerie e i sedili; la carrozzeria, alleggerita e ribattuta, è stata riverniciata in collaborazione con R-M nei toni del verde acqua e integrata a livello di paratia e panca posteriore con una modanatura in legno concepita e realizzata dai mastri di D-Tales; infine il sistema audio Hi-Fi è stato progettato ad hoc per garantire un’offerta sonora unica nel suo genere e rendere l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

La trasformazione non è solo estetica. La revisione delle componenti della vettura si è spinta infatti fino all’ibridizzazione del suo motopropulsore, dando vita alla nuova versione Hybrid. L’autovettura è dotata di un esclusivo sistema K.E.R.S. powered by Newtron con due cicli complementari di funzionamento: in fase di frenata, il motogeneratore funge da alternatore trasformando l’energia cinetica in energia elettrica che viene immagazzinata nelle batterie al litio; durante l’accelerazione, queste ultime rilasciano la carica elettrica accumulata che fornisce un boost di potenza al propulsore termico.

Lapo Elkann, fondatore di Garage Italia Customs, ha commentato: “Con il Duetto proseguiamo nel nostro obiettivo di dare nuova vita alle icone del passato. Il progetto Spider Duetto Hybrid rappresenta la sintesi perfetta tra la tradizione e l’innovazione che oggi non può prescindere dall’attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale. Come la 500 e la Panda, il Duetto fa parte della grande tradizione dell’automotive Made in Italy e con questo progetto vogliamo riportarlo al centro della scena italiana e internazionale.”

La nuova Spider Duetto Hybrid by Garage Italia Customs sarà visibile al pubblico presso l’HQ di Garage Italia Milano da giovedì 9 a domenica 12 giugno.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.