La Guarda Civil usa auto di cartone per spaventare gli automobilisti?

Un video mostra un'Alfa Romeo Stelvio di cartone della Guardia Civil usata come deterrente mentre davanti a lavori stradali.

Polemiche in Spagna dopo la pubblicazione di un video nel quale si vede la sagoma cartonata di un’auto della Guardia Civil usata per spaventare gli automobilisti. Una sorta di “spaventapasseri” per indurre le persone a moderare la velocità.

Qualcuno applaude alla mossa della Guardia Civil, altri sono estremamente critici. Ma è davvero così o si stratta di uno scherzo? Analizzando il video si vede che l’auto della polizia si trova in una corsia autostradale interdetta al traffico in quando soggetta a lavori. Alla fine si vede anche il retro del cartonato, realizzato con tutti i crismi del caso. C’è anche una batteria che permette di far funzionare i lampeggianti, dando al veicolo un aspetto più realistico.

Tuttavia, diverse fonti hanno riportato che l’Ufficio Comunicazione della Guardia Civil ha smentito la notizia ed ha confermato di non usare le auto “di cartone” per la sorveglianza del traffico.

Il dubbio rimane, e proprio questo ci fa pensare che il video sia stato creato appositamente per mettere in allerta gli automobilisti. Anche perché, è bene ricordarlo, in Spagna sono in funzione droni utilizzati per controllare i limiti di velocità in autostrada.

