Alpine, il marchio del gruppo Renault votato alla sportività, è il primo costruttore automobilistico di grandi dimensioni a lanciarsi nella crypto art, lanciando per l’occasione la Alpine GTA Concept, prototipo esclusivamente virtuale. Cinque livree disponibili solo come Non-fungible Token (NFT), tipologia di oggetti molto apprezzati dai collezionisti del nuovo mercato d’arte e oggetti virtuali in forte crescita.

Alpine GTA Concept e i NFT

I “NFT”, infatti, sono una tecnologia innovativa per quanto riguarda le collezioni d’arte e, più in generale, la proprietà di oggetti nei mondi virtuali. Sono una tipologia particolare di “token blockchain” che rappresenta qualcosa di unico, che può essere un video, un’immagine, e appunto la personalizzazione di un’auto virtuale.

La loro particolarità è che non sono scambiabili. La tecnologia blockchain, infatti, sfrutta un’architettura decentrata che permette di certificare non solo l’autenticità, ma anche la proprietà del Non-Fungible token, motivo per cui, differentemente da quasi tutti gli altri contenuti digitali, gli NFT possono essere davvero di proprietà degli utenti, in modo da trarne anche profitto.

Le livree della Alpine GTA Concept

Come detto, il costruttore transalpino ha realizzato cinque livree uniche di Alpine GTA Concept, che metterà in vendita come NFT in un’asta organizzata insieme a Nfast e “Animoca Brands”, che si terrà sulla piattaforma al vertice per quanto riguarda vendita e scambio di NFT, OpenSea.io. L’asta comincerà mercoledì 3 novembre 2021 alle 10.00, per concludersi venerdì 5 alle 3.00: chi fosse interessato a partecipare, può cliccare qui. La partecipazione richiede un portafoglio di criptovalute (Crypto Wallet), ed è bene ricordare che sarà disponibile una sola unità per ognuno dei cinque NFT, corrispondente a una delle cinque livree personalizzate.

Alpine GTA Concept è stata realizzata dal designer Arseny Kostromin, che ha lavorato anche per Renault. La prima livrea vuole essere la massima espressione ed omaggio al design della A521, la livrea del 2021 di Alpine F1 Team, sfruttando una gamma di materiali e finiture per creare un adattamento estremo.

La seconda livrea, nera, si caratterizza per la grande “A” di Alpine sulla fiancata, per essere interpretazione futuristica per quanto riguarda il trattamento dei colori e degli effetti materici. Questa personalizzazione è stata creata con lamine irridescenti e stampa in negativo della linea di velocità per la “A” su sfondo nero opaco, due scelte che permettono di essere diversa a seconda dell’angolazione.

La terza livrea è un omaggio alla Francia, perché sfrutta un motivo glitch digitale tricolore che esprime anche la rimozione dei confini tra reale e virtuale tipico degli e-Sport (altro mondo in cui Alpine è molto presente), ma anche della stessa crypto-art e di altre tecnologie.

La quarta livrea unisce insieme due rappresentazioni topografiche, con un gioco di colori. Indossando un paio di occhiali 3D, infatti, è possibile svelare il “mistero” nascosto della livrea: le linee blu, infatti, rivelano un tracciato topografico, con tanto di coordinate GPS, del Monte Bianco, in omaggio alla storia di Alpine. Il secondo tracciato, quello rosso, è più futuristico nello stile e rimanda agli obiettivi di Alpine ed è tratto dalla programmazione di un algoritmo.

Infine, la livrea 5 nel tipico blu Alpine riferisce alle radici dell’azienda, così come è stata progettata da Arseny Kostromin.

Le cinque livree di Alpine GTA Concept sono anche espressione della nuova partnership tra il marchio francese con Animoca Brands, leader nel blockchain gaming che ha sviluppato REVV Motorsport, un ecosistema di videogiochi di Motorsport basati su blockchain e costruiti su token di utilità REVV. La partnership permetterà ai proprietari delle cinque Alpine GTA Concept di farla correre in REVV Racing, primo gioco arcade di simulazione corse basato sulle competenze nella blockchain, e che saranno le prime auto sportive realizzate insieme a un’azienda automobilistica ad essere presenti e disponibili nella categoria “auto leggendarie”.

