Amazon Electric Delivery Van arriva in Europa più corto e sicuro

L’Amazon Electric Delivery Van, il furgone elettrico del gigante americano sviluppato da Rivian, è arrivato anche in Europa, e l’azienda lo userà per le sue consegne anche nelle città del Vecchio Continente.

Il veicolo arriva alle nostre latitudini un anno dopo il suo debutto negli USA, e con delle importanti modifiche per adattarlo alle città europee più piccole e più densamente popolate.

Tutte le modifiche dell’Amazon Electric Delivery Van in Europa

Per poterlo utilizzare anche in Europa, Amazon e Rivian hanno dovuto aggiungere diverse tecnologie di assistenza alla guida assenti sulla versione nordamericana, tra cui il sensore di angolo cieco, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza e un sistema di avviso di collisione.

Inoltre, è stato dotato di chiusura automatica delle portiere, e di una paratia motorizzata che si apre attraverso il vano di carico quando il furgone raggiunge un punto di consegna, basato su un software che fornisce automaticamente l’accesso al percorso di consegna, alla navigazione e al supporto del conducente senza quindi affidarsi ad app esterne.

A livello “hardware”, il furgone europeo è più corto e leggermente più stretto rispetto a quello americano, ancora una volta per meglio adattarsi alle dimensioni delle città e dei piccoli paesi europei.

Si parte in Germania

La diffusione europea dell’Amazon Electric Delivery Van parte dalla Germania con 300 esemplari che opereranno dai siti Amazon di Berlino, Düsseldorf e Monaco di Baviera, per poi estendersi ad altre città tedesche e di altri paesi europei.

In tutti gli Stati del Vecchio Continente, Germania compresa, i furgoni di Amazon andranno ad unirsi ad altri veicoli commerciali elettrici di altri marchi che Amazon già usa in Europa per le consegne urbane e a medio-corto raggio.

L’obiettivo è quello di aumentare le consegne a zero emissioni che, come conferma anche Rocco Bräuniger, country manager di Amazon Germania, in un’intervista, già nel 2022 ha visto in Germania oltre 45 milioni di pacchi consegnati con furgoni elettrici e biciclette e-cargo.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.