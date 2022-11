Aston Martin AMB 001 Pro è la superbike viscerale da 997 cc pensata per la pista e ispirata all’ineguagliabile hypercar Valkyrie AMR Pro di Aston Martin, svelata all’Eicma 2022.

La AMB 001 Pro, in edizione rigorosamente limitata, è il risultato dell’ultima collaborazione progettuale tra i due marchi, che ha unito il design leggendario di Aston Martin all’ingegneria motociclistica all’avanguardia di Brough Superior.

Disponibile nella sola specifica Pro, l’erede dalla AMB 001, andata esaurita, è ispirata alla hypercar da pista Valkyrie AMR Pro di Aston Martin. Come lei, la AMB 001 Pro porta all’estremo le prestazioni in pista, offendo un 25% di potenza in più rispetto alla precedente, con i suoi 225 CV che producono un rapporto peso-potenza di 1,28 CV/kg, simile a quello di un’auto di Formula Uno.

La AMB 001, la prima moto Aston Martin in assoluto, è stata presentata all’Eicma nel 2019. L’unione di Aston Martin e Brough Superior, due brand britannici storici e leggendari, ha prodotto una moto sportiva unica, moderna, leggera e potente, limitata a sole 100 unità e ora completamente esaurita.

Aston Martin AMB 001 Pro: caratteristiche

La nuova AMB 001 Pro capitalizza gli insegnamenti acquisiti dalla AMB 001 e porta all’estremo l’ebrezza della pista. L’aumento di potenza è assicurato da un nuovo motore da 997 cc a due cilindri, lavorato a CNC, completamente ricavato da billetta piena di AL 5000. Le proprietà ottimali del materiale migliorano la rigidezza del motore strutturale, mentre un nuovo design dei cilindri con camicia a umido aiuta a migliorare il raffreddamento.

La deportanza è incrementata dallo spoiler anteriore e dalle ali laterali, con il cupolino ora fissato alla carrozzeria per gestire la deportanza sull’estremità anteriore della motocicletta. La lama d’aria a effetto tunnel indirizza l’aria sopra il guidatore. Il flusso d’aria entra attraverso una grande presa integrata nell’ala anteriore, poi passa attraverso il nuovo cupolino per essere deviato attraverso il dinamico parabrezza. Un codino con un design da stabilizzatore aerodinamico rifinisce ulteriormente le novità da questo punto di vista.

La AMB 001 Pro è offerta in una sola specifica, con una livrea da corsa che combina il Verdant Jade Aston Martin con la fibra di carbonio satinata e il motore e le sospensioni in Cerakote nero. Il tutto esaltato da tocchi di Photon Lime, in omaggio alla stirpe vincente di piloti Aston Martin.

Come altri modelli super lusso e dalle prestazioni estreme di Aston Martin, la AMB 001 Pro è dotata del badge in “lacewing” Aston Martin. Studiato per il programma Valkyrie Aston Martin, il lacewing, a base di alluminio inciso chimicamente, è ben il 99,4% più leggero delle normali targhette smaltate del marchio e, con uno spessore di soli 70 micron, è il 30% più sottile di un capello umano. Sarà applicato sul cupolino e sul serbatoio, sopra la finitura verniciata, ma comunque sotto uno strato di trasparente perfettamente liscio.

Gli ordini iniziali sono già stati presi per la AMB 001 Pro in edizione rigorosamente limitata, che sarà costruita a mano e le prime consegne avverranno nel quarto trimestre del 2023.

Qui potete trovare come arrivare ad EICMA e dove sono i parcheggi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.