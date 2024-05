L’Audi RS 4 Avant edition 25 years celebra il 25 anniversario del modello con una versione limitata a 250 esemplari, caratterizzata da un design ispirato alla RS 4 Sport del 2001 e da prestazioni eccezionali.

La casa dei quattro anelli celebra il 25 anniversario di Audi RS 4 con l’introduzione di una edizione limitata: l’Audi RS 4 Avant edition 25 years. Questa speciale versione della RS 4 è la più veloce mai realizzata, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. Realizzata in soli 250 esemplari numerati, la RS 4 Avant edition 25 years si ispira alla storica Audi RS 4 Sport del 2001, ed esibisce un look distintivo con pacchetto estetico in carbonio e kit ruote aggiuntive per l’utilizzo in pista.

Sotto il cofano, il V6 2.9 TFSI biturbo da 470 CV e 600 Nm di coppia rappresenta un significativo miglioramento rispetto alla versione RS standard, offrendo 20 CV in più. Questo incremento di potenza permette di raggiungere una velocità massima di 300 km/h, la più alta mai raggiunta da una RS 4. Il cambio tiptronic a otto rapporti è stato ottimizzato per garantire tempi di innesto più rapidi, mentre il differenziale centrale autobloccante evoluto e il differenziale posteriore sportivo dalla taratura specifica migliorano ulteriormente la dinamica di guida.

La dotazione tecnica al top include ammortizzatori a ghiera regolabili, freni carboceramici e un impianto di scarico sportivo RS plus. L’handling della vettura è stato ulteriormente migliorato grazie a un assetto ribassato che può essere regolato manualmente, riducendo l’altezza da terra fino a 20 mm rispetto alla versione RS standard. Il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select consente al conducente di personalizzare la strategia d’azione del differenziale sportivo, garantendo un’esperienza di guida su misura.

L’Audi RS 4 Avant edition 25 years è disponibile in colorazioni esclusive come il grigio Nardo, il nero Mythos e il giallo Imola, quest’ultima un omaggio alla RS 4 Sport del 2001. Esteticamente, la vettura si distingue per le cornici dei cristalli in nero lucido, i vetri posteriori oscurati, gli anelli e le scritte Audi in total black e i proiettori Audi Matrix Led bruniti. L’assenza delle barre al tetto conferisce un aspetto ancora più filante, mentre il pacchetto estetico in carbonio opaco aggiunge un tocco di eleganza e sportività.

Gli interni, caratterizzati da cuciture in giallo, evocano la storica RS 4 Sport. I sedili a guscio RS con schienali in carbonio sono rivestiti in pelle nera e microfibra Dinamica, mentre il volante e la console centrale sono impreziositi da dettagli in Alcantara. Il numero identificativo di ogni esemplare è riportato sulla console, sottolineando l’esclusività di questa edizione limitata.

La RS 4 Avant edition 25 years è equipaggiata con pneumatici high performance Pirelli P Zero Corsa su cerchi in lega da 20 pollici con finitura Palladio opaco. In aggiunta, la vettura viene consegnata con un secondo set di ruote per l’utilizzo in pista, dotato di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS e sistema di telemetria Pirelli Track Adrenaline, che fornisce dati in tempo reale sulla pressione e temperatura delle coperture.

Parallelamente al lancio, Audi collection presenta l’omonimo cronografo caratterizzato dal quadrante in carbonio e dettagli gialli, in primis per la lancetta dei secondi e le cuciture a contrasto del cinturino. Analogamente alla vettura, anche il cronografo è realizzato in tiratura limitata a 250 esemplari.

Parallelamente ad Audi RS 4 Avant edition 25 years, anche Audi RS 5 Sportback riceve un sensibile upgrade tecnico: il V6 biturbo della nuova versione performance edition può contare su 470 CV e 600 Nm cui consegue uno 0-100 km/h in 3,7 secondi: 2 decimi più veloce rispetto ad Audi RS 5 Sportback standard a fronte di una velocità massima di 300 km/h. Audi RS 5 Sportback performance edition condivide gli upgrade a livello telaistico caratteristici di Audi RS 4 Avant edition 25 years.

Audi RS 4 Avant edition 25 years sarà disponibile a partire da giugno 2024, con un prezzo base di 160.000 euro; Audi RS 5 Sportback invece è disponibile a partire da 144.500 euro.

Fonte Audi

Copyright Image: Sinergon LTD