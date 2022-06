Audi si è messa a fare l’ “Ape” per reciclare le batterie dalla e-tron

Si, Audi si è messa a fare anche i tre ruote elettrici, che ovviamente non si chiamano Ape come quelli di Piaggio. Il punto è che oggi la questione di cosa fare delle batterie delle auto elettriche dopo la fine del loro ciclo di vita è destinata a diventare sempre più pressante.

Audi sta allora sperimentando una possibile opzione: il riutilizzo di queste batterie per alimentare veicoli a tre ruote in India, in collaborazione con la startup Nunam, finanziata da Audi Environmental Foundation. Si tratta di una startup senza scopo di lucro con sedi a Berlino e Bangalore, con in progetto di costruire tre motocarri elettrici, ciascuno alimentato da batterie usate provenienti dalla flotta di Audi e-tron usate nelle fasi di test.

“Le vecchie batterie sono ancora estremamente potenti“, spiega Prodip Chatterjee, cofondatore di Nunam. “Per i veicoli con requisiti di autonomia e potenza inferiori, nonché di peso complessivo inferiore, sono estremamente promettenti. Stiamo cercando di capire quanta potenza possono ancora fornire le batterie per questo tipo di utilizzo“.

I tre ruote elettrici di Audi nel contesto indiano.

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica. Audi sa che ci sono già molti motocarri elettrici che circolano per le strade del Paese. Tuttavia, tali modelli sono spesso alimentati da batterie al piombo e vengono ricaricati dalla rete elettrica pubblica, che dipende fortemente dal carbone.

Nunam lavorerà per creare un sistema di ricarica elettrica solare decentralizzata, collocando pannelli solari sui tetti dei partner locali. Questi pannelli caricheranno le batterie di seconda vita e-tron durante il giorno, trasmettendo l’energia ai risciò di notte, quando non sono in uso. Il clima soleggiato dell’India sarà un banco di prova che si suppone adatto per questo sistema.

Nunam raccoglierà i dati sul progetto e li pubblicherà sulla piattaforma open-source Circular Battery, nella speranza di incoraggiare altri progetti simili. Inoltre, cercherà di individuare potenziali usi di terza vita per le batterie, una volta che non saranno più adatte per gli e-rickshaw. Le possibilità includono applicazioni stazionarie come l’alimentazione dell’illuminazione a LED.

Per promuovere il progetto, Nunam e Audi stanno costruendo anche un quarto risciò elettrico. Questo modello, un veicolo da esposizione, sarà presentato in anteprima al Greentech Festival di Berlino della prossima settimana, dove sarà disponibile per i test drive.

